立院審國會改革法案爆激烈衝突 沈伯洋重摔送醫
2024/5/17 19:20（5/17 20:33 更新）
（中央社記者王揚宇、林敬殷台北17日電）立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，逐條討論時，民進黨立委晚間7時左右，欲搶占主席台阻止會議繼續進行，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，全部擠在主席台附近，尖叫聲不斷。
現場隨後叫來救護車，沈伯洋躺上擔架後，被送往台大醫院。
全案今天在立法院處理前，先舉手表決處理民眾黨團提案延長院會時間的提案，以及國民黨團變更議程的提案，藍白挾人數優勢，舉手表決通過。
院會處理立法院職權行使法部分條文修正草案時，先進行廣泛討論，當民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤發言完畢後，國民黨團提議停止討論，後經舉手表決通過，引發民進黨立委不滿，高喊逐條討論被沒收，以及國民黨、立法院長韓國瑜作票。
民進黨團後來提議撤銷本案，但經舉手表決，還是不敵藍白人數優勢吞敗。特別的是，國民黨立委擔心民進黨立委從主席台旁的門進入，因此拿椅子堵住出入口。
進入逐條討論時，藍綠爆發激烈衝突，沈伯洋、郭國文、邱志偉為跳上主席台，但遭國民黨立委推下摔落主席台，傷勢不明。韓國瑜隨後宣布休息。（編輯：蘇龍麒）1130517
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