國會改革修法朝野協商破裂 韓國瑜宣布再協商

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（中央社記者郭建伸、陳俊華台北17日電）立法院朝野今天為處理藍白所提國會改革相關法案爆發激烈衝突，立法院長韓國瑜中午兩度召集朝野協商，但朝野在議程、法案都無法達成共識。外界原以為下午將進入表決戰，但韓國瑜又突喊休息待協商。

立法院會今天擬處理藍白所提國會改革相關法案，朝野從清晨為搶提案順序就在議場門口爆發強烈肢體衝突；院會處理報告事項逕付二讀和表決時，民進黨立委也欲攻上主席台，朝野數度爆發推擠。

直到中午，院會議程一直未進入討論事項，韓國瑜宣布召集協商。協商開始時，民進黨團總召柯建銘表示，未來4年藍白聯手起來，民進黨都不會贏，他很了解這件事，但若沒有完整發言、院長協商等程序正義，立法院將發生史上最大衝突，台灣的立法院將人大化、香港化。

柯建銘主張，針對總統赴立法院國情報告，可以僅討論立法院職權行使法第15條之1、2、3，讓這個事情有一個段落，若一定要排入其他尚未協商的國會改革法案，甚至要開會到12點硬幹，他預告將會有很大衝突。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團不同意民進黨團的提議僅處理國情報告案，因為國會改革法案，民進黨執政跳票8年，台灣社會等夠久了。

國民黨團總召傅崐萁說，國會改革明明是民進黨對人民承諾，不曉得為何民進黨團這時一直要求要立法院長協商，但委員會審查時民進黨立委提出過44次散會動議，分明是民進黨團不敢討論，並反問民進黨為何懼怕陽光的國會。

韓國瑜則提出院會處理方式，分別是廣泛討論有1到3立委登記發言、逐條討論時各黨團推派1位立委發言，接下來則依照提案依序表決。不過民進黨團反對這樣的安排。

由於協商1個小時仍無任何共識，韓國瑜一度宣布休息先讓黨團幹部中午吃飯後再討論。下午2時，黨團幹部重回協商會議室，國民黨團首席副書記長林思銘表示，同意韓國瑜裁示的院會進行方式，不應再用冗長發言阻礙法案審查。

第一輪發言完畢後，韓國瑜表示，由於協商變成各自表達想法，「等一下還是到院會共同決議吧」。柯建銘則表示反對，並指「院長你可以這樣搞嗎？」製造衝突韓國瑜必須要負責。此時國民黨團、民眾黨團的幹部都已離開協商會場，剩韓國瑜與柯建銘等人互相「抬槓」。

就在韓國瑜宣布完要離開時，由於藍綠立委擋住議場後方兩個門，韓國瑜一度無法離開，經過幾分鐘排解後，韓國瑜才順利脫身。（編輯：蘇龍麒）1130517