國會改革修法立院衝突 朱立倫：譴責民進黨濫用暴力

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會今天將處理國會改革相關法案，朝野立委爆發激烈衝突。國民黨主席朱立倫表示，嚴正譴責民進黨這些濫用暴力、鬧場破壞的行為；他並詢問準總統賴清德、準行政院長卓榮泰，這就是對朝野對話的回應、朝野和諧的表現嗎。

立法院會今天將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突，發生嚴重推擠。

朱立倫透過臉書表示，看見民進黨在立法院的暴力、混亂、鬧場破壞議事規則的狀況。民進黨號稱的民主進步，竟是靠著蠻力與無理來對待議事運作。身爲最大在野黨主席，要給予嚴厲的譴責。

朱立倫說，民進黨顯然仍無法認知新國會代表的新民意，依舊保持蠻橫跋扈的行徑，甚至為自己的無能而暴怒，傷及國民黨立委、議場記者與警察。

朱立倫指出，國民黨立法院黨團為了第一時間把國會改革法案議程送進議場，2天前就在議場門口排隊，展開長達48小時的堅定守護。然而民進黨不僅在開議前一刻突然湧入插隊，更開始推擠、使用暴力。

朱立倫說，民進黨立委不僅用暴力對待國民黨、民眾黨立委，還打了在第一線維護秩序的警察、為求報導真相的記者。民進黨作為當家政黨，竟然成為了「暴力無法黨」，所有民眾都無法接受。

朱立倫也表示，他要喊話詢問賴清德、卓榮泰，這就是對於朝野對話的回應嗎，這就是對於朝野和諧給的表現嗎，插隊、暴力、鬧場就是賴清德在未來給台灣看見的民主示範嗎。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1130517