民團：藍白聯手將提案逕付二讀 立院恐「人大化」

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（中央社記者王揚宇台北13日電）台灣經濟民主連合今天質疑，立法院過去3個月審查法案，在藍白聯手下，出現大量將未經委員會審查的法案逕付二讀等情況，扼殺不同意見的討論空間，導致立院有朝中國人大「民主集中制」傾斜的現象，應警惕民主倒退。

經民連副秘書長許冠澤、經民連智庫召集人賴中強等人，今天在立法院召開「立法院不是蘇維埃！對立院人大化的分析與憂心」記者會，提出上述質疑。

許冠澤說，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌聯手下，大量國民黨立委的提案未經委員會審查便逕付二讀，或是從委員會抽出逕付二讀，且即便是委員會完成審查的法案，常常未經委員會逐條討論，逕由主席宣布完成審查、交付協商，這些法案的立法討論品質，顯有重大瑕疵。

許冠澤指出，民進黨立委的大量提案，卻在傅崐萁、黃國昌的聯手下，在委員會審查時藉由散會動議等方式，根本沒有辦法獲得實質討論機會。

賴中強說，立法院從2月20日開議日起至5月10日為止，交付協商的議案有70個，其中逕付二讀的有35案、自委員會中抽出逕付二讀的有18案，而在委員會完成審查的有17案；從這些比例來看，對於過去高舉委員會中心主義的國會改革訴求，實在是個諷刺。

此外，經民連統計發現，在逕付二讀的35案中，國民黨占24案、民眾黨占7案、民進黨占4案，而自委員會中抽出逕付二讀的18案裡，國民黨占13案、民眾黨占3案、民進黨占2案。

賴中強質疑，國會在藍白聯手下，正在執行不讓少數黨意見被討論、不讓多數黨意見被檢驗，要讓立法院朝向中國人大「民主集中制」傾斜的反民主道路，各界應警惕民主倒退。（編輯：林克倫）1130513