太陽花學運10週年晚會 經民連：拒絕中國政經脅迫【圖輯】

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北18日電）318太陽花運動今天滿10週年，由台灣經濟民主連合發起的「太陽花運動10週年晚會」今晚在立法院旁的濟南路舉行。經民連發表聲明指出，反對重啟服貿、貨貿，拒絕中國政經脅迫。

「太陽花運動10週年晚會」由台灣經濟民主連合發起、超過30個公民團體合辦，今晚活動選在立法院群賢樓旁的濟南路上，此處即為10年前當晚民眾翻牆進入立法院的其中一個入口，晚會共發表兩份聲明，也邀請當年的運動參與者上台演講；主辦單位表示，約800名民眾參與晚會。

晚會首先由經濟民主連合副秘書長許冠澤宣讀第一份聲明「反對重啟服貿貨貿 拒絕中國政經脅迫」，呼籲副總統暨總統當選人賴清德與立法院，拒絕重啟與中國的服貿、貨貿談判，且國會應該做出共同決議，要求中國政府放棄強加在與台灣協商的「一個中國原則」政治前提。

聲明呼籲全民，拒絕中國的政經脅迫，切莫因中國的威脅或利誘，放棄對民主、人權的信念，並呼籲國際社會給予台灣更大、更實質的支持，共同捍衛民主同盟的價值不被威權擴張擊垮。

現場民眾手持太陽花，表達「反對重啟服貿貨貿，拒絕中國政經脅迫」訴求。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

現場民眾在晚會尾聲合唱歌曲「島嶼天光」。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

台灣經濟民主連合聯合多個公民團體，18日重返立法院外舉辦晚會，不少民眾到場參加。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

經濟民主連合智庫召集人賴中強宣讀第二份聲明「太陽花七十五分 公民憲政向前行」，指出10年後檢視當年太陽花運動的4大訴求：退回服貿協議、兩岸協議監督機制法制化、先立法再審查、召開公民憲政會議，達成了前3項訴求，可以說是「太陽花運動的勝利」。

賴中強表示，太陽花運動的核心理念是要擋下服貿協議，服貿協議至今沒有生效，且隨著中國經濟環境惡化、美中貿易戰與全球產業鏈重組等因素，服貿協議的雙方承諾已事過境遷「變質」而失去說服力。

賴中強說，太陽花運動不完美，並沒有達成第4個訴求「召開公民憲政會議」，全面憲改並未完成，盼接下來「這條民主路讓我們一起走」，續行當年未竟的公民憲政之路。（編輯：林興盟）1130318

民眾持向日葵出席活動。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

參與民眾在布條上留言，表達立場。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

民眾手持向日葵參與太陽花運動10週年晚會。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

民眾手持看板表達訴求。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

台灣經濟民主連合發起、多個公民團體合辦晚會活動，號召民眾重回街頭，表達反對重啟服貿的立場。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日

參與民眾將寫有「政黨公民政綱對話」的大球滾進立法院，象徵啟動政黨公民政綱對話。中央社記者吳家昇攝 113年3月18日