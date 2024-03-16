太陽花眾聲喧譁 10年後「社運變社畜」精神永在

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）太陽花運動將屆10週年，當初參與者走入各行各業，有人戲稱自己是「從社運到社畜」，但多數人認為凡走過必留下痕跡，太陽花運動的信念價值，仍在社會各角落默默開花結果。

受太陽花啟蒙 新銳導演創作學運電影

台灣新銳導演蘇奕瑄2014年曾參與太陽花運動，她回憶，朋友在3月18日第一時間告知已衝進立法院，她隔天設法入內探視，「沒想到人生第一次進立法院，就是用鋁梯爬進立法院2樓」。

蘇奕瑄認為，她後來的創作，多少都可以看到受太陽花運動影響的軌跡，例如她去年推出作品「青春並不溫柔」，就是以90年代學運為題，講述文化大學美術系爭取創作自由的罷課事件。她2019年出品的短片「家族無共識」，也是以學運為背景，探討家族內政治認同分歧的現象。

蘇奕瑄說，她出身深藍家庭，在法國留學時對台灣認同意識覺醒，2012年總統大選她要投給現任總統蔡英文，家裡都覺得她瘋了，2014年她帶妹妹去參加太陽花運動，成為妹妹政治認同的轉折點，後來妹妹甚至變得比她更「憤青」。

懷念太陽花大鳴大放 感慨網路討論空間變小目前從事文化工作的鄭人豪，參與太陽花運動時就讀師大大傳所碩一。他回憶，印象最深刻的是他在行政院前，希望協助指揮學生採取非暴力抗爭，結果也一起遭到鎮暴警察毆打，「這個經驗讓我從此對警察過度執法特別敏感，包括近日涉入虐童案遭上銬的社工，都會讓我很警覺」。

鄭人豪笑說，他記得警察在政院鎮暴的當天，上午還有抗議學生拿太陽花給辛苦執勤的警察，他聽見一些資深記者在背後調侃，現在學運太平和了，跟以前氣氛差太多，「沒想到當晚我就被打了」。

鄭人豪認為，太陽花學運時期，台灣網路公共討論空間很蓬勃，大家較能就事論事激烈辯論，和10年後的今天相比，公共議題討論熱絡程度相差很多，「現在社群寫什麼都很容易被貼標籤，很多網路言論都是網軍、公關公司在操作，理性討論空間變小了」。

鄭人豪表示，當初太陽花營造了一股強大的新政治能量，現在好像消失了，包括「時代力量」沒有達到預期效果，回顧會覺得滿可惜。但他有些參與太陽花運動的朋友，當初未必是檯面上明星人物，目前默默從議員甚至里長開始選起，仍可看見一些改變在各處發生。

太陽花啟迪政治參與 投票絕不缺席

目前在科技公司工作的洪俊智，念台大國發所碩一時曾參與太陽花運動。他回憶在抗爭過程中，曾遭警察推擠毆打，也曾經歷鎮暴水車驅趕，「被驅趕不會消滅我抗爭的想法，只會讓我更想去支持那些被打的人」。

洪俊智說，太陽花運動讓他對罷工或抗議等議題都會特別關注，在看到勞資糾紛時，也會比較理解工會團體採取的抗議手段。

「太陽花運動對我的最大影響，就是讓我更關心台灣民主社會的發展，台灣本體意識更強烈。」洪俊智表示，雖然他沒有從事政治工作，但因為太陽花運動，讓他對政治議題始終保持關注，他在台北工作，選舉時一定都會回老家南投去投票，也會鼓勵身邊的人踴躍投票。

洪俊智說，他身邊參與太陽花運動的同學，有些當選議員，在政治圈工作的也不少，他覺得這些人有替政治圈輸入新能量， 其他人則以不同形式參與公民社會發展，在各行各業透過推廣議題或投票來展現太陽花精神。（編輯：林興盟）1130316