台灣年輕人熱烈參政 李琴峰：太陽花學運後產生信念

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）台灣今年1月總統大選，投票率超過7成，其中大批年輕人參加選舉集會的畫面引發日本關注。旅日作家、芥川賞得主李琴峰接受日媒訪問表示，經歷太陽花學運，台灣人有「一個人辦不到，但如果很多人團結起來就可以辦到」的信念。

「朝日新聞」今天刊出李琴峰專訪，被問到台灣人為何對政治充滿熱情，李琴峰認為，這是因為台灣有著從戰後獨裁體制下贏得民主的歷史，了解自由選舉的重要性。加上目前面臨的兩岸問題，隨著來自中國的壓力日益增加，台灣人擔心被中國併吞，對政治愈發關心。

她表示，在此背景下，2014年爆發了「太陽花學運」，年輕人反抗國民黨政府強行通過「海峽兩岸服務貿易協議」，強行佔領立法院。服貿協議之後重新審查。這次體驗，讓台灣年輕人認識到參與政治的重要性。

相較下，日本人對政治的熱情並不高，年輕人對政治尤其冷感。

李琴峰認為，日本年輕人基本上對政治普遍存在一種無力感，他們不信任年金制度之類的政府體制，認為「反正也改變不了什麼」，他們不仰賴政治，而是去尋求自己的解方。

另一方面，台灣有些大學生在畢業後、找工作之前，會先參與非營利組織（NPO）等社會運動，但在日本重視應屆畢業生就職的制度下，想要參加這類活動並不容易。

李琴峰表示，雖然在台灣，政治也不易改變，但有太陽花學運的成功經驗，大家會有「一個人辦不到，但如果很多人團結起來就可以辦到」的天真信念。

李琴峰也感受到日本社會氛圍的改變。面對中國的威脅，台灣愈來愈受到日本關注。

她表示，2013年來到日本時，她看到書店有一整排書櫃都陳列反中、反韓的書籍，與她前一次來日本的時代氛圍發生了變化。大約在這個時候，日本開始關注台灣。

她認為台灣和日本之間的關係錯綜複雜，一方面，日本有殖民台灣的歷史，日本在戰後發展為亞洲強權，許多人看不起台灣。另一方面，台灣人卻認為「日本製品不管什麼都好棒」，對日本懷抱著類似「單相思」的情感。

另外，2011年東日本大地震，台灣提供日本大量捐款，在中國崛起背景下，台灣也成為與日本並肩攜手的夥伴，開始引發日本關注。

李琴峰表示，日本的保守派常會說「喜歡台灣」，但觀察他們的發言，他們有一種刻板印象是「台灣是托殖民時代的福，才能實現近代化」。她認為，這不能算是真的喜歡台灣，而不過是方便地利用台灣來為殖民統治的那段歷史辯護。

她也表示，許多事情都有一體兩面，希望日本人不只看到台灣的光明的一面。

她說，很多日本人到台灣旅行，會說「台灣人很友善，食物也很美味」，因此說喜歡台灣，但因為他們只「觀看」到「光」的部分，只能稱得上是「觀光」，她希望人們能了解台灣的多元化面貌，包括黑暗面。（編輯：陳慧萍）1130315