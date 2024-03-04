林飛帆：太陽花學運重新定義台灣在世界地位

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（中央社台北4日綜合外電報導）前學運領袖、民主進步黨前副秘書長林飛帆接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時說，10年前的太陽花學運阻止了兩岸經濟一體化，從根本上重新定義了台灣在世界上的地位。

2014年3月，數百名學生衝進立法院占領議場23天，阻止當時執政的中國國民黨強行通過「海峽兩岸服務貿易協議」，大批群眾同時在場外聲援。

太陽花學運最終擋下爭議性的服貿協議，也引發台灣戒嚴後世代的政治覺醒，重塑了台灣的國內政治以及與世界的關係。

林飛帆說：「在太陽花學運之前，（兩岸）關係是由國民黨和中共決定。」

他說：「太陽花運動讓台灣民眾意識到，我們在兩岸關係及自身未來上有發聲的權利。透過這場學運，我們有了設定敘事走向、決定自己命運的力量。」

林飛帆說：「太陽花學運標誌著台灣年輕人的政治覺醒。在太陽花之前，我們被視為不關心政治的一群，被貼上『草莓族』標籤，意味著我們軟弱、不願參與政治。」

他補充說：「太陽花學運也徹底改變了世界對這個國家的看法。抗議爆發前1個月，（美國政治學家）米爾斯海默（John Mearsheimer）發表一篇題為『告別台灣』的文章，著眼於台灣當時前景不樂觀，並說我們最終將接受中國的條件，進入一個政治聯盟。」

林飛帆提到，在國民黨籍前總統馬英九執政時期，世界認為台灣會屈服於中國的要求，但台灣人民挺身發起大規模示威，改變了全球對台灣的看法。

資深出版業者郝明義在他「臺灣的未來在海洋：探索新時代的挑戰與希望」一書中點出，太陽花運動前後，是1987年解除戒嚴令那年出生的年輕人長大成熟的時期。

現年35歲的林飛帆說，台灣年輕進步派和老一輩保守派之間的分歧，不同於西方國家內部的歧異，在西方國家，爭論的議題主要是身分和左右兩派。

而台灣年輕人更支持同志和少數民族權益，對於大麻合法化和廢除死刑的討論也更為開放，「基本上，這些都不再是禁忌，年輕人也都願意開口討論」。

林飛帆說，代表國民黨參加今年1月總統大選的侯友宜和台灣民眾黨總統候選人柯文哲「仍對中國經濟和北京的經濟治國手段抱持幻想。這種幻想源於他們的政治意識形態或天真，亦即如果支持服貿協議，就能與中國建立信任」。

他補充說：「加強與中國的貿易往來或尋求更緊密的（兩岸）關係，必然會讓北京握有更多談判籌碼來對付台灣。」

但林飛帆也提醒與他同世代的人，必須思考一套新的、具前瞻性的重要議題計畫，「而不僅僅是我們反對哪些事項」。

他說：「我們需要的不光是因應中國脅迫，還要努力解決居住正義、最低工資、社會福利和其他國內議題。」（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1130304