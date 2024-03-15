太陽花學運10週年 民進黨：證明台灣選擇正確路線

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（中央社記者溫貴香台北15日電）318太陽花運動10週年，當年學運領袖民進黨發言人吳崢、立委吳沛憶等人今天表示，當年運動兩大重要精神「守護台灣、捍衛民主」與「自己國家自己救」；當年所揭示的路線，10年來從台灣的民主自由度與經濟表現等來看，證明台灣選擇的路線是正確的。

民進黨上午由發言人吳崢、立委吳沛憶、基隆市議員張之豪、暨南國際大學通識中心兼任副教授蔡培慧、中華經濟研究院助研究員王國臣召開「走對的路、世界的台灣－318運動10週年回顧」記者會。

王國臣表示，過去10年到2023年台灣經濟成長率平均是3.0%，香港只有1.0%，香港並未因與中國靠得比較近，經濟就變得比較好。

他表示，總體而言，與中國簽訂服貿後不代表經濟會比較好、也不代表就會比較開放且外資願意來、服貿簽了甚至連服貿收入不見得都會增加。

蔡培慧表示，過去幾年中國拒絕台灣的水果登陸，這件事情凸顯即使是貨貿，台灣與中國的經濟連結，都受制於中國，更何況如果當時服貿通過的話，台灣的就業機會也會萎縮，台灣人使用的電商或電子資訊就會被中國掌握，換句話說，拒絕服貿不只是拒絕一個激進貿易的選項，而是選擇台灣生活的主體性。

她說，當時與學生、NGO等團體守住了立法院，逼迫服貿沒有成行，服貿一旦成真，特別是最近有些政黨提出這樣選項，此舉會影響大家的就業機會，重啟服貿不是政治的事而是影響你我生計的事情。她表示，香港與中國的經濟一體化，形成香港衰敗，走向全世界才是台灣的未來。

吳沛憶表示，318運動至今不到10年的時間，讓人看清楚哪些人持續堅持理想，哪些人背叛運動，這段時間進入立法院以來，當年學運領袖黃國昌終究選擇背叛運動。

她說，318運動兩項重要精神典範，第一「守護台灣捍衛民主」的精神理念，免於被中國侵蝕的恐懼，但黃國昌重回立法院後，選擇多次與國民黨站在一起，國民黨至今仍堅持親中路線，在國會提出中配入籍年限縮短法案、在金廈漁船翻覆事件中在立法院內政委員會國民黨立委與中國唱和等各項荒腔走板的發言，黃國昌卻選擇與國民黨站在一起。

吳沛憶說，太陽花第二個重要精神就是「自己國家自己救」，她、吳崢、張之豪等人當年參與運動，後續選擇參選持續為理念、理想發聲，當年所揭示的路線，10年後來看，台灣是第一個向世界發出警訊的國家，因此國際社會陸續發現不能把經濟、政治與中國綑綁在一起，否則將對國際政治造成極大的風險，10年來也證明台灣選擇的路線是正確的。

吳崢也表示，中國頻繁透過共機擾台等方式挑戰區域的和平與穩定，中美貿易戰也挑戰民主盟邦的秩序，很慶幸10年前台灣選擇走自由民主的路而不是與中國為伍。（編輯：蘇龍麒）1130315