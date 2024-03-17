太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

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（中央社網站）2014年3月18日深夜，一群以學生、公民團體為主的民眾衝入立法院，占領議場並封鎖大門，展開長達24天的抗爭行動。「太陽花學運」是台灣首次發生最高的立法機關遭民眾闖入，也是台灣從1980年代以來最大規模的「公民不服從」社會運動。

掀起太陽花學運的導火線，起因於3月17日內政委員會召委、國民黨籍立委張慶忠認為，「海峽兩岸服務貿易協議」（以下簡稱服貿）審查期已超過3個月，依法應視為已審查，在朝野兩黨立委推擠混亂中，持麥克風裁示中止審查，宣布散會，法案逕送立法院院會存查，前後時間僅花30秒，引發黑箱作業質疑，進而爆發震撼全台的社會運動。

這場從2014年3月18日到4月10日的社會運動對台灣政壇影響無遠弗屆，促使原本對政治冷漠的年輕人關心公務事務、積極參政，部分學運領袖組成的時代力量一度竄紅成為第3大黨，時任台大醫師的柯文哲在該年底當選台北市長，而後發起組建台灣民眾黨，在2020、2024年連2屆九合一選舉突圍，取而代之成為藍綠兩黨之外最穩固的第三勢力。

以下透過中央社的鏡頭，重回2014年太陽花學運現場。

3月17日

立法院內政委員會等8個常設委員會聯席初審服貿協議，朝野立委發生嚴重肢體衝突，召委張慶忠在混亂推擠中，持麥克風裁示中止服貿協議審查，並逕送立法院院會存查。

立法院內政委員會審查服貿協議，藍綠爆發衝突。圖左上身穿白衣與一半背心者為內政委員會召委張慶忠。（中央社檔案照片）

3月18日

反黑箱服貿民主陣線等公民團體在立法院外舉辦晚會，晚間9時逾百名學生與民眾突破立法院康園側門的警力防線，打破玻璃門衝入立法院占據議場，學生在議場主席台高舉「拒絕服貿闖關」、「7成5台灣人民要求逐條審查」等布條，並發表「318青年佔領立法院，反對黑箱服貿行動宣言」，高喊台灣未來不能如此被粗暴斷送，這些畫面經由社群直播及新聞媒體擴散，吸引許多民眾前往響應，也有許多人開始運送物資支援學生，情勢一發不可收拾。

抗議服貿的學生、民間團體衝入立法院議場舉布條、呼口號，並透過Youtube及臉書現場直播。（中央社檔案照片）

3月19日

警方從18日深夜到19日凌晨數度嘗試攻堅，但學生用議場內座椅擋住8個門，阻止警方進入。凌晨3時，警方加派人力引發青島東路上聲援學生疑慮，紛紛跳過圍牆進到立法院，最後鄰近青島東路一側的立法院議場外失守，廣場也遭占據。

上午8時，學生在議場提出3訴求，包括警察立刻退出國會，要求總統馬英九道歉、行政院長江宜樺下台；服貿協議審議過程違法，立即退回服貿協議；要求立法院儘速完成兩岸簽署協議條例相關立法，完成立法前應暫停兩岸高層間互相訪問及協商。民進黨主席蘇貞昌、前主席蔡英文、前行政院長游錫堃這天也現身立法院議場探視，為學生加油打氣。

反黑箱服貿學生突破立法院側門的警力，衝入立法院議場抗議，拿椅子堵住議場出入口。（中央社檔案照片）

反服貿群眾將花店贈送的向日葵插在議場講台上，經過媒體流傳後，漸以「太陽花學運」稱呼這次占領行動。（中央社檔案照片）

透過臉書放送影像和資訊，聲援民眾不斷湧入立法院周邊，青島東路段擠滿了聞訊而至的民眾。（中央社檔案照片）

前行政院長游錫堃（右1）、民進黨主席蘇貞昌（右2）、前民進黨主席蔡英文（左2），謝長廷（右3）19日凌晨在立法院議場前聲援。（中央社檔案照片）

3月21日

總統馬英九原訂召開院際會商，但立法院長王金平指服貿爭議與憲法規定的院際爭議處理規定性質不同，因而未出席會商，最後延期舉行。學生代表林飛帆宣布，政府未如期回應訴求，將持續占據國會、擴大抗爭，並號召全國民眾靜坐包圍各地國民黨部，向選區立委施壓。

在議場指揮的台大研究生林飛帆（台上者）號召全國群眾包圍各地國民黨黨部靜坐。（中央社檔案照片）

「反黑箱服貿民主陣線」等學生成員占據立法院議場表達抗爭，群眾排隊讓出一條通道，鼓掌讓準備上哨的警員進入立法院交班。（中央社檔案照片）

3月22日

行政院長江宜樺探視在立法院外的反服貿學生，學生代表林飛帆當面要求提出承諾撤回服貿條例、通過兩岸協議監督條例，江宜樺並未應允。期間江宜樺要進一步說明時，遭到在場群眾高呼「退回服貿」等口號打斷，經現場指揮林飛帆安撫學生情緒後，江宜樺才得以繼續發言。雖然雙方首度對話沒交集，但江宜樺始終保持微笑。

行政院長江宜樺（中左2）到立法院外探視學生，並與學生代表林飛帆（中右3）對話。（中央社檔案照片）

3月23日

馬英九總統召開中外記者會向全民訴諸服貿協議對於台灣的重要性與必要性，學生團體認為「毫無誠意」。晚間7時，部分學生及民眾衝入行政院，黑色島國青年陣線在臉書發文宣布占領行政院。警政署要求警員依法逮捕妨害公務、毀損公物現行犯，在行政院周遭部署超過2000名警力，與民眾對峙。

反服貿民眾穿越拒馬闖入行政院，要求馬總統道歉、江宜樺下台及退回服貿協議。（中央社檔案照片）

反服貿民眾架梯闖入行政院，打破建築物玻璃爬窗進入，包括院長室和機房都被攻占。（中央社檔案照片）

3月24日

警方凌晨展開第一波強制驅離行動，抗議學生和群眾仰躺、手勾手阻止驅離，現場鎮暴警察以優勢警力抬人上警備車，並沿街廣播要求抗議群眾離開，開動鎮暴水車以水柱驅離，在清晨近6時將行政院周邊道路清空，期間肢體衝突多人掛彩，濺血、骨折送醫。

監察院2023年5月調查報告指出，警方統計民眾受傷人數為42人，但實際有166人至急診就醫，為警政署提供數據的3.95倍。同一日，立法院長王金平首度邀集朝野協商但破局。

反服貿群眾闖入行政院，警方24日凌晨集結部署清場，部分民眾牽手躺在地上抵抗。（中央社檔案照片）

警方在行政院內徒手搬離抗議群眾，一名女子遭抬起。（中央社檔案照片）

反服貿民眾衝入行政院占據廣場與部分建築，凌晨4時30分，警方以水柱驅離民眾。（中央社檔案照片）

行政院副秘書長蕭家淇（右2）巡視遭破壞的行政院中央大樓，1樓接待室窗戶全破，大廳旁大門也遭破壞。（中央社檔案照片）

3月25日

總統府發言人李佳霏表示，總統馬英九願在不預設任何前提下邀學生代表到總統府以民主、理性的方式對話化解僵局，助國會恢復正常。

學生代表林飛帆同意在公開平台上與馬總統對話，希望具體討論「兩岸協議監督有沒有法制化的必要」、「審查服貿協議前，是否應先完成兩岸協議監督法制化」2問題。

3月27日

國民黨政策會執行長林鴻池表示，國民黨團願在回歸逐條審查、由院長王金平主持、場合不拘、民進黨團簽字同意不阻撓等4大原則下，讓服貿協議重回委員會審查。林飛帆回應，回到委員會審查，前提是要先推動完成兩岸協議監督法制化，再來處理服貿協議的爭議。

學生們這天也召開記者會，號召全民30日下午1時在凱道集結，共同反服貿。

3月29日

總統馬英九再站上火線回應學生，學生代表林飛帆表示，馬總統雖釋出善意，但對於他們的「先立法，再審查」核心訴求卻是明確拒絕。因4大項訴求未獲得具體實質承諾，讓他們「退無可退，只能面對」，宣布30日凱道大集結照常舉行。

3月30日

「330人民站出來行動譴責國家暴力」活動前進凱達格蘭大道，反服貿支持者上台輪番喊話，也有年長人士站上發言台勸學生回家，別一意孤行。學生代表林飛帆堅守立法院議場內，透過大螢幕關心活動。警方估計人數最多時約11萬6000多人，主辦單位則表示有50萬人湧入凱道響應。

大批反服貿民眾湧上凱達格蘭大道參與「330人民站出來行動譴責國家暴力」活動，人潮塞爆台北景福門。（中央社檔案照片）

反服貿協議民眾前進凱道表達訴求，凱道旁的公園路一路到忠孝西路都擠滿身穿黑衣民眾。（中央社檔案照片）

3月31日

國民黨立委張慶忠對服貿協議送立院院會存查引發爭議鞠躬道歉。王金平6度邀集朝野協商仍破局。

4月1日

中華統一促進黨總裁張安樂等人發起「反反服貿」行動在立法院外抗議，和反服貿群眾學生隔著警方層層人牆叫囂喊話，發生多次推擠欲衝進立法院，警方派出鎮暴警察甚至出動霹靂小組加強防堵，整場抗議活動僵持近3小時後結束。

太陽花學運引起外媒關注，學生代表林飛帆1日凌晨3時30分，以視訊方式與阿拉伯半島電視台連線討論服貿議題。（中央社檔案照片）

4月3日

行政院院會通過「台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例」草案，提出結合4階段溝通機制及2階段國家安全審查機制；學運發起人之一的陳為廷認為草案虛應故事，徒具形式，沒有回應國會實質審查及人民參與，應被「死當」。

4月6日

王金平前往立院議場首度與學生們見面，發聲明表示「在兩岸協議監督條例草案完成立法前，將不召開兩岸服務貿易協議相關黨團協商會議」，同意「先立法，再審查」。

立法院遭占20天之後，立法院長王金平（前中）赴議場呼籲學生回到校園。（中央社檔案照片）

4月7日

反服貿學生團體認為王金平6日做出承諾，已收到一定的成果，決定4月10日晚間6時退出立法院議場。學生代表陳為廷重申下一步將堅守「3大戰線」，未來將轉守為攻，進一步組織化，與各團體結盟。總統馬英九晚間發出聲明，肯定學生退出議場。

反服貿團體代表在立法院召開記者會宣布10日晚間6時退出立法院議場，表示未來將進一步組織化，與各團體結盟。前為學生代表林飛帆（左）與陳為廷（右）。（中央社檔案照片）

4月9日，許多民眾在鎮江街口將蠟燭排成台灣形狀，高唱「島嶼天光」。（中央社檔案照片）

4月10日

學生團體在議場掛上「人民議會」布幕，宣布「將議事槌交還給屬於人民的立法院」，學生代表陳為廷表示，這場運動「還沒有成功，但也沒有失敗」；林飛帆說「這場運動沒結束，我們懷抱理想而來，現在承擔責任而去」。下午6時17分，100多名學生步出議場大門，從當初攻進立法院的康園側門離開，為期24天的學運告一段落。

太陽花學運占據立法院最後一夜，10日凌晨許多人把握機會進入議場拍攝紀念照。（中央社檔案照片）

反兩岸服務貿易協議學生團體傍晚陸續退出立法院議場，手持太陽花前往濟南路出席晚會活動。（中央社檔案照片）

由滅火器樂團創作的台語歌「島嶼天光」是太陽花學運的代表歌曲，2015年獲得金曲獎最佳年度歌曲。影片來源：Wu DarKuen（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

（編輯：楊婕）1130317