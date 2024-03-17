專家評太陽花學運未完成政治計畫 衍生青年轉向民粹

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（中央社記者郭建伸台北17日電）民間團體邀請學者與青年談太陽花學運影響，與談的中正大學社福系教授呂建德表示，太陽花學運仍是一個未完成的政治計畫，雖降低中國因素，但仍無法有效因應新自由主義，因而衍生青年世代轉向民粹主義。

太陽花學運將屆滿10週年，經濟民主連合發起「太陽花十週年與台灣的十字路口」系列座談會，今天上午與下午分別舉辦「失落的共同體青年，待鞏固的社會團結與經濟民主」、「後太陽花世代看太陽花運動」兩場座談。

上午座談中，呂建德表示，太陽花學運混雜反對新自由主義與中國威權資本主義侵入台灣社會，雖然阻擋下服貿與貨貿，但後來民進黨偏右的經濟與社會政策，加上在野黨監督不力，使得新自由主義仍持續存在，甚至導致階級流動趨緩、低薪高房價問題。

呂建德認為，太陽花學運仍是一個未完成的政治計畫，雖降低台灣的中國因素，但仍無有效因應新自由主義，因而衍生青年世代轉向民粹主義。

呂建德也表示，這現象不只台灣，而是世界性問題，例如美國有前總統川普，歐洲則出現民粹主義。他認為，或許可以假設，台灣若跟美國、印度簽署服貿協定時，學生與公民是否會接受或採取類似太陽花學運的行動，這值得深思。

政大社會系教授黃厚銘表示，318學運既反黑箱也反服貿，不是像某些政治人物扭曲事實稱當時只是反黑箱，因為經濟上的統合終究會指向政治上統一。

陽明交通大學人社系副教授林秀幸指出，當時馬政府打算透過市場合併解決台灣經濟問題，但把經濟問題簡化為貿易議題，並無視於台灣經濟是否需要轉型。

至於下午座談，則是幾名後太陽花世代學生現身說法。與談的多數年輕人在太陽花學運爆發當下，只是小學、國中生，甚至有人是幼兒園大班。部分人從電視媒體關注學運，也有人是透過小學歷史課才得知曾有學生抗議服貿。

師大附中學生周品妍認為，雖然太陽花學運爆發時她是幼兒園大班，但她認為太陽花學運後開啟很新的社會風氣，不僅有學運世代的政治人物，不同的民間社團紛紛成立。她說，雖然近來學生族群較沒有共同社會議題，但確實參與議題的門檻降低。

台灣大學研究生協會會長黃種賢則表示，後太陽花時期的現象是，校園內公共參與低落，較少人願意投入體制外倡議，且議題分眾四散，只能靠彼此不斷橫向聯繫，才能凝聚不同成員。（編輯：翟思嘉）1130317