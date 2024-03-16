太陽花學運10週年 民團籲本土政黨組策略聯盟

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（中央社記者賴于榛台北16日電）太陽花運動將屆10週年，有學者認為，學運後未能由下而上推動全面憲改、令人遺憾；另有民團建議，台灣本土政黨應組策略聯盟，小黨在總統選舉時支持大黨，大黨則相挺小黨在地方發展，避免選票流向親中政黨。

經濟民主連合近日舉辦太陽花10週年與台灣的十字路口系列座談，今天以「不進則退，野百合與太陽花未竟的民主路」為題，邀請人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立、專欄作家周奕成、東吳大學政治系教授陳俊宏、經濟民主連合智庫召集人賴中強與會座談，討論憲改之路、公民團體及健全台灣政黨體制等議題。

黃嵩立指出，太陽花運動時一度有嗅到新國家要形成的氛圍，因此希望由下而上提出憲改，並到處設置草根論壇，但最後無法成功推動憲政改革，最大原因是台灣仍無法構成憲政共同體，令人遺憾。

他表示，民進黨過去執政8年，無法凸顯台灣與中國的制度差異，有些年輕人甚至認為，台灣跟中國的言論自由差不多，且政府也常打壓言論；這等於過去空有政治資本，卻無法轉成政治效益、錯失良機，希望總統當選人賴清德未來能向國際社會宣示鞏固憲政民主制度，同時在國內進行資訊教育溝通。

周奕成則說，立委席次由225席減半為113席後，讓立法院委員會權力過大，新興力量也無法進到國會，在維持兩黨獨大的情況下，等於每4年選舉時，中國影響力都有很大機會可以掌握台灣政權，這也讓太陽花運動訴求的反服貿，有可能在未來的某次選戰被逆轉。

他提醒，太陽花運動產生許多政治人才，但因為沒有好的政黨體系，導致人才被糟蹋，政黨體系必須要改變，避免讓投機型、冒險型政治人物得利。

周奕成說，若要推動憲改，責任會落在未來的總統與執政黨主席身上，端看賴清德如何運用智慧，以現有的政治資本槓桿推動相關改革；他建議可以創造誘因，像是修憲關鍵是立法院，就可考慮增加國會席次創造誘因，讓朝野都有推動的動力。

賴中強表示，台灣政黨體系不健全的原因，是沒有一個團結對外且內部制衡監督的政黨體系，導致每次選舉都是親中派跟本土派的對決；若希望台灣共識都是本土派，選戰僅是進步本土派與保守本土派針對政策主張的競爭，就必須調整政黨體系。

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他說，選制改革若從中央下手，因涉及修憲而難度較高，因此建議改變地方選制，將地方議會選制改為比例代表選舉，調整半數議員席次採由政黨票比例選出，有利於讓理念小黨茁壯，也有助於政黨課責與大黨內的人才流動，雖然選舉制度利弊都是相對的，不保證誰會勝出，但相信這制度是利大於弊。

賴中強也呼籲，本土派政黨應組成策略聯盟，在親中派還沒有大量萎縮之前，由本土小黨支持本土大黨的執政地位，大黨則支持小黨在地方發展，因為長期執政很難沒有民怨，此作法等於「疏洪道」，避免部分不滿民進黨長期執政的本土派選票流向親中派。（編輯：林興盟）1130316