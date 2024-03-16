太陽花雨傘反送中 台港命運相繫

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（中央社記者陳鎧妤台北16日電）2014年數百名台灣學生占領立法院，香港人近距離看到一次學生抗爭。歷史作家徐承恩認為，太陽花效應延續至香港的雨傘及反送中運動，兩地的抗爭掀起國際對抗威權；而今十年回首，徐承恩也問，當運動的光環退卻，參與者初心是否仍在？

已移居台灣的香港歷史作家徐承恩接受中央社訪問時表示，太陽花學運爆發前，台港面對同一問題，就是中國企圖以經濟手段擴張影響力，對台港民主政治不利。

中國大陸透過服貿及自由行旅客等經濟政策，企圖與台灣達到融合發展，而對香港同樣透過釋放大批自由行旅客，及「內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排」（CEPA）的自由貿易協議，讓香港經濟更依賴大陸。

他說，當時台港同樣面對社會運動低潮期。2012年台灣總統選舉，當時社會有聲音認為競逐連任的馬英九太親中，想換掉他但換不走。

2010年香港民主派發動「五區總辭 變相公投」行動，讓市民在補選中投票，表態支持真普選。之後香港民主黨與中聯辦官員歷史性會面，政改方案通過，但只增加立法會議席及超級區議會議席，沒有雙普選。

徐承恩表示，當時台港互相學習，本土意識也逐漸強大，認為民主運動不只是爭取民主選舉，更要捍衛本土，抗衡霸權，「兩地都有這種共鳴」。

直至2014年3月18日，數百名台灣學生衝進立法院占領議場23天，阻止當時執政的中國國民黨強行通過「海峽兩岸服務貿易協議」，大批群眾在場外聲援。

徐承恩表示，太陽花學運最終擋下爭議性的服貿協議，讓面對同一處境的香港本土運動，像在困惑中找到一條出路。

太陽花運動其中一句口號是「自己的國家自己救」，不想被中國的經濟手段介入；而2014年9月28日爆發為期79天的香港雨傘運動，為了爭取真普選，港人用雨傘抵抗催淚彈，其中傳遞的一個訊息就是「命運自主」。

徐承恩認為，太陽花學運動的效應，甚至延續至2019年香港反送中運動。2019年7月1日晚上，逾百名示威者衝入香港立法會，並一度占領立法會，重演了太陽花學運占領立法院。

港媒香港01當時報導，引述網上流傳占領立法會示威者的發言，其中一段提到：「太陽花學運當年學生占領之後，大人、和理非領袖、立法會議員是在出口保護我（他）們的啊。所以我們學生，我們首先不要去想別的事情。我們一定要足夠的手足、足夠的朋友，有這份勇氣一起進入這個會議廳。我們越多人，這裡就越安全…我們香港人真是不可以再輸了。當我們再輸，是十年。」

只可惜，因兩地政治體制不同，類似的運動，最終導致截然不同的結果。

2016年5月，蔡英文政府撤回對126名太陽花學運參與者的刑事提告，其後更有運動參與者從政，顯示在民主社會中，依舊容得下異見。

相反的是，大批香港反送中運動抗爭者被捕。根據香港保安局2022年公布的數字，最少逾1萬人被捕，最少2893人被檢控，最少1600人已經完成司法程序及需承擔法律後果，包括被判入獄，有人被判囚逾5年。

2020年香港實施國安法，不少政治人物流亡海外或被捕，包括初選案的47名泛民主派被控違反國安法；香港不少公民組織解散，媒體停運。

基本法23條立法草案如無意外也快將通過，香港會進一步銷聲。

太陽花學運十年了，徐承恩認為，正好利用此機會檢討台港兩地社會運動。

他說，太陽花學運、雨傘及反送中運動，都在因緣際會下，引發自由世界抵抗威權的意識，逐漸提出脫勾、去風險化，增加台灣防衛能力等。

他說，但隨著時間過去，太陽花學運的光環也逐漸褪色，台灣人民有不滿會宣洩出來，但忘記了對自己家園的責任，容易變成情緒化的民粹政治，被機會主義者利用；而這些機會主義者只顧找代罪羔羊，而非真正為國民利益解決問題。

徐承恩說，不少香港人在現在政治環境下感到焦慮，失去方向，「他們知道自己不想要什麼，卻不知道自己想要什麼。」

他指出，更可悲的，港人之間仍容易互相批評，「單是移民已可以互相批評，移民的被指放棄香港，不移民的被指投降」，這都會損害內部團結。

徐承恩認為，台港人民都應該回歸運動的初心，最少要內部團結，「未必在香港能做到什麼，但最少不要內部罵戰。」（編輯：朱建陵）1130316