太陽花從政 苗博雅：改革不只靠社運也要政治配合

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）太陽花運動屆滿10年，孕育多位政壇新銳，其中包括社民黨台北市議員苗博雅。她坦言選擇從政與太陽花息息相關，因這場運動讓她意識到，推動改革光靠社運的巨大民意不夠，還需要政治力量呼應。

1987年出生的苗博雅，擁有北一女、台大法律系高學歷，她在太陽花運動後積極參選。2018、2022年兩度在國民黨具壓倒性優勢的北市大安文山區，勝出當選市議員。2024年1月，民進黨禮讓社民黨的苗博雅挑戰大安文山區立委，最後以1.5萬票差距輸給國民黨立委羅智強。

談到太陽花運動對於台灣的改變，苗博雅認為，最大影響之一是「提升青年世代參與政治的普及性與關注度」。

她表示，在2014年以前，政壇中的年輕人投票率比較低，現在318太陽花運動已過了10年，「每次選舉時，青年族群仍都成為關鍵性力量，這是台灣青年參與政治的轉變」。

苗博雅表示，318太陽花運動另一個重要意義，是台灣明確釋放出「拒絕跟中國進行兩岸經濟一體化」的訊號。

她描述，那時大家還不知道後來會有美中貿易戰、供應鏈重組這些事件，但當時台灣的表態，卻保住了台灣經濟發展的命脈，成為經濟獨立自主的關鍵，「有了318這個決定，向兩岸經濟一體化SAY NO，使台灣成為後續國際局勢發展的受益者」。

苗博雅表示，太陽花對她個人職業生涯也造成很大轉變，她看到社會運動可以帶來社會改革，但同時也看到，社會運動在政治上能量不夠時的侷限性。

苗博雅說，雖然太陽花運動時，台灣的主流民意已很清楚呈現，但之後時任總統馬英九仍有其憲法職權，加上國民黨擁有國會多數，還是可以進行「馬習會」，做各種跟中國整合的準備，「這讓我看到社運的政治呼應能量不夠時，難以造成真正改變，因此要推動改革不只需要社會運動，也需要政治配合」。

對於不少太陽花參與者後續發生爭議或參選失利，苗博雅認為，沒有任何人可以宣稱代表318這場運動，幾個人的政治發展不能詮釋318的影響，「個人只是其中一小部分，太陽花真正留下的資產不是個別政治人物，是拒絕兩岸經濟一體化」。

苗博雅說，太陽花的理念價值，最終在政治上沒有匯聚成一股力量，而分散在不同黨派，未來該如何繼續將該理念往前推動，這是可以思索的地方。（編輯：謝佳珍）1130316