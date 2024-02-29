錢復稱馬英九對年長者反感 記筆記回家後就丟

（中央社記者劉冠廷台北29日電）前監察院長錢復今天以預錄方式接受前中廣董事長趙少康廣播節目專訪，錢復表示，前總統馬英九對年紀大的人天生有反感，聽年長者說話時記的筆記，回家後就丟了，而且馬英九用人很快，但只要看到問題時，就要求對方遞出辭呈。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，他對錢復沒有任何需要回應的地方，當新加坡建國總理李光耀逝世，馬英九親赴新加坡弔唁，他第一個想到的是找錢復陪同，錢復卻只覺得馬英九不重視年紀大的人。蕭旭岑透露，這點讓他既感嘆又覺得悲哀，更替國民黨未來的團結與重返執政感到憂心忡忡。

趙少康主持的中廣流行網「趙少康時間」，今天預錄專訪錢復，錢復在談到馬英九時表示，馬英九過去是他的學生，他對馬英九非常有期望，當年馬英九申請國民黨中山獎學金就是他考的，他給了100分，期許很深，馬英九也確實有做到溫良恭儉讓。

錢復提到，根據一名住在美國舊金山劉姓國民黨中評委稱，馬英九的父親馬鶴凌當年只要到舊金山，都會住在這位劉姓中評委的家，常通宵談話，談的都是馬英九。

錢復指出，據這名劉姓中評委告訴他，馬鶴凌認為自己最大的遺憾，就是在馬英九小時候管教太嚴，以致於馬英九對年紀大的人天生有反感，聽年長者說話時記的筆記，回家後就丟了，馬英九認為自己要交往的都是小朋友與後輩。

錢復也說明，他認為馬鶴凌的話是一針見血，馬英九用人很快，但當有一天看到問題時，立刻一通電話，要求對方遞出辭呈並馬上批可，不與對方見面、談話；有人為了幫馬英九做事，辭掉原有的教授職務，現在回不去了。所有被馬英九用過又被排除掉的人，應該是朋友，現在都成了敵人，這是馬英九可惜的地方。

針對前總統陳水扁，錢復則指出，陳水扁是一個聰明絕頂的人，陳水扁曾經跟他說過一句話，他一直記在心裡，就是為什麼會選擇前副總統呂秀蓮擔任副手，因為民進黨內沒人喜歡呂秀蓮，所以用呂秀蓮最安全，如果用某一個派系的人，其他派系會有意見。

談到前總統李登輝，錢復透露，李登輝的確是智慧非常高的人，能做到總統，表示有長處，就是擅於表現自己好的一面，把不好的一面蓋起來，等到可以整個掌握時，要走的路就是自己要走的路，而非國家的需要。

對於相關批評，蕭旭岑今天在接受中天電視專訪時回應，他最近看到國民黨的大老、小老爭相批評馬英九，就覺得國民黨沒有希望，「寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨？」請問民進黨內有誰批評陳水扁，他敢講未來也不會有人批評總統蔡英文，這就是國民黨與民進黨的不同，民進黨永遠團結，因此無論做了什麼狗屁倒灶的事，還能一次又一次地勝選。而國民黨對執政的民進黨沒皮條，只敢批評自己人。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1130229