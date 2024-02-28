馬英九追思228事件：歷史教訓絕對不能遺忘

（中央社記者劉冠廷台北28日電）今年是228事件77週年，前總統馬英九追思時表示，面對歷史，必須就事論事、是非分明；面對228事件的家屬，則必須將心比心、療傷止痛。努力只有不夠，絕不嫌多，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史的教訓絕對不能遺忘。

馬英九下午先到228公園福德宮參拜，隨後出席228事件77週年紀念日活動，他在致詞時表示，228事件是台灣近代歷史上，最令人哀痛的一頁，許多人在事件中遇害、受傷，無數家庭因而破碎，例如1947年4月花蓮縣鳳林鎮的制憲國大代表張七郎與兒子都遭到逮捕與處決，是228事件悲慘的受難家庭。

馬英九指出，他在接觸了許多228事件的歷史後，感受到228事件的冤屈，一定要平反，不然台灣會不安定，這事件讓他理解到，當時的陳儀政府犯下多麼嚴重的錯誤，因此2005年他以台北市長身分到花蓮縣張七郎的家拜訪，在張七郎及其子張宗仁、張果仁的墳前祭拜。

馬英九強調，他一向認為面對228事件的歷史，必須就事論事、是非分明；面對228事件的家屬，則必須將心比心、療傷止痛，這是他30年來處理228事件的一貫態度。

馬英九表示，努力只有不夠，絕不嫌多，8年前的今天，他以總統的身分，最後一次參加官方舉辦的228紀念活動，但是往後的每一年，他仍與228家屬互動聚會，他非常珍惜使大家成為朋友的深厚情緣，也希望提醒民眾，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史的教訓，絕對不能遺忘，這是他對228事件一貫的理念。（編輯：張若瑤、楊蘭軒）1130228