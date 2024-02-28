蔣萬安出席228追思會 再度表達歉意承諾反省沉思

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安今出席北市228紀念追思會，致詞時表示身為市長，為228事件再次表達誠摯歉意，任內會持續反省沉思；蔣萬安今年致詞順利，陳抗人士皆被警力擋在場外。

蔣萬安去年首度以台北市長身分出席228紀念會，致詞時陳情人士闖入會場並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」；蔣萬安今天順利完成致詞，據了解，警力與去年差不多，但圍堵較緊密，陳抗人士都被擋在場外。

蔣萬安致詞時表示，這是他擔任市長第2年參加北市的228紀念活動，心情依舊肅穆而誠懇，強調北市推動人權教育、出版史料、推出特展與常設展等成果；他說，北市面對228的態度是開放與多元，重視並正視歷史過往，同時促進對事實的完整理解。

蔣萬安致詞最後表示：「歷史的錯誤，不容重蹈。身為台北市長，我要深深為當年的228事件，再次表達誠摯的歉意。」

蔣萬安說，會記取歷史的教訓、緬懷前輩的奉獻，「我會繼續在台北市長任內對228事件盡全力反省、沉思，並化為我尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。」

蔣萬安並宣布，將把北市228紀念館的重要館藏，即前美國駐台外交官葛超智的英文信件集，陸續翻譯出版。

蔣萬安說，這批文件環繞著228事件的關鍵年代，是第一手的外交官觀察，對進一步理解228事件極具史料價值，中文譯本也可以擴充詮釋史料的多元視角。

今天的追思活動除前總統馬英九出席，並邀請受難者王添灯家屬張四維、受難者徐征家屬徐光致詞。

張四維表示，從小以為228紀念日只是單純的節日，後來才從親戚那裡得知228事件跟自己家有深切的關係。

徐光則說，父親在228時被冤失蹤，如今仍不知道死因與地點，是她這一生最難過的事，但母親告訴她「爭取自由是爸爸的理想」；徐光說，已逐漸釋懷，她不提228的鬥爭，因為愛跟和平才是永生。（編輯：蕭博文）1130228