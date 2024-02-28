王惠美向228受難者家屬致意 籲當權者記取教訓

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（中央社記者鄭維真彰化縣28日電）彰化縣228和平紀念日活動今天在縣立圖書館前廣場舉行，縣長王惠美向受難者家屬致意，並表示當權者應記取歷史教訓，以民為依歸，願這片土地所有人民團結一心迎向美好未來。

彰化縣政府今天舉行228和平紀念日活動，縣長王惠美、民進黨籍立委黃秀芳、國民黨籍立委謝衣鳯及彰化縣228關懷協會理事長楊澤民等各界人士與會，並在228紀念碑前獻上花束致意。

王惠美致詞時說，2022年在彰化縣立圖書館前廣場設立全國首座平面式的228紀念碑，象徵人民的言論自由值得尊重，傳達台灣人對自由與和平的渴望。

王惠美表示，這幾年台灣動盪不安，很多政治亂象，分裂社會，希望能記取228歷史教訓，避免重蹈覆徹，當權者應謙卑、以民為依歸，不要分顏色，用愛和包容的心彼此互相尊重，明白和平得來不易，願逝者安息，歷史傷痕能癒合，這片土地上所有人民能擁有尊嚴與自由，團結一心迎向美好未來。

彰化縣228關懷協會理事長楊澤民表示，行政院228紀念基金會的功能就是釐清歷史真相，返還家屬公道，期望在釐清歷史時間點時能更加謹慎，還給所有受難者及家屬正確完整的歷史真相。（編輯：謝雅竹）1130228