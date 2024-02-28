獨派自由廣場前追思228 盼新政府力推台灣主體意識

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（中央社記者葉素萍台北28日電）228事件77週年，台灣國家聯盟今年第2度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，台灣國家聯盟總召集人吳樹民期許總統當選人賴清德上任後，找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解在228事件所遭受的災難。

台灣國家聯盟過去多年與台北市政府合辦228紀念活動，不過，去年台北市長蔣萬安就任後，由於其「蔣家後代」身分，台灣國家聯盟拒絕與北市府合辦活動，轉往自由廣場前人行道舉辦追思紀念會。

台灣國家聯盟今天下午2時28分，再度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，今年活動主題「記憶，對抗不義」，由牧師林偉聯帶領群眾默禱，吳樹民、受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕等人致詞，與會者最後並獻花追思受難者。

台灣國家聯盟指出，2024年大選，民進黨在國會中失去過半席次的優勢，僅贏得總統選舉，勉強維持住執政權，除了因為境外敵對勢力介選之外，也因為完全執政的民進黨政府對於轉型正義的落實不力，呼籲本土政權勿自限「朝小野大」的窠臼，應勇敢落實轉型正義，正面回應台灣人民期待。

吳樹民致詞時表示，今年是第2年在此舉辦活動，但大家要有覺悟，未來2年也是繼續在與北市府不同的地方，舉辦紀念活動。

吳樹民認為，未來賴清德政府推動的教育政策非常重要，如果不能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化的國家，將會非常困難，他期許賴清德找到適合的教育部長，推動台灣主體的歷史意識，讓台灣人更了解過去在228事件中所遭受的災難。

吳樹民說明，他籌劃228事件紀念活動時，發現有高達6成的台灣人不認識228事件，這是何等悲慘的歷史教育，台灣人要有「自己能夠建立自己的國家」的自覺，而不是讓中國人統一，期許大家繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中，大家要繼續紀念228事件的歷史，繼續努力建立台灣主體意識。

受難者家屬徐世雄強調，他們這一代一個個離開，他很憂心任務還沒完成，包括拆掉蔣介石紀念堂，如果不能抵抗中國侵略，有一天還會再發生228事件。因此，一定要抵抗中共的侵略、抵抗中共在台灣的同路人，這是228受難者與所有台灣人的心聲。（編輯：張若瑤）1130228