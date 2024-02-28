228事件追思 陳其邁：永遠記取歷史

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市長陳其邁今早出席「二二八事件77周年追思紀念儀式」，逐一慰問受難家屬，陳其邁說，「暗暝過去日頭總會出現」，永遠記取台灣歷史，也會勇敢說出對民主自由的熱愛。

「228事件是台灣人都應記得的歷史」，陳其邁表示，228事件是台灣人一部苦難史，77年前228事件蔓延全台，最後演變成大屠殺，許多台灣菁英在白色恐怖中受難，造成許多家庭分崩離析。過去228事件是一項禁忌，不論是在教科書或口述，鮮少有人敢提起這段歷史。

陳其邁指出，俄烏戰爭已經持續2年，在威權主義與民主對抗中，捍衛人民主權價值這條道路，還有很長的路要走。77年後的今天，台灣已從威權統治轉換為民主自由國家；在追求人權道路上，高雄市政府將堅定表達立場，社會公義及生活平權，是大家的共同期望，這也是前輩犧牲下得來不易的成果。

陳其邁強調，歷史可以原諒，但是不能忘記，高雄市政府每年2月28日都來228和平紀念公園懷念、追思、反省過去歷史錯誤。過去在大家共同努力下，政府公開道歉、賠償，予受害者家屬基本公道，未來在追求轉型正義過程中，高市府也會全力落實對人權保障、追求歷史公義。

追思紀念儀式由高雄市兒童合唱團以「送你一對翅膀」、「美麗島」的歌聲開場，隨後全場進行1分鐘默哀，由高雄市政府代表將追思花束獻給受難者家屬致意，現場來賓於紀念碑前獻上象徵台灣精神的野百合，表達對家人、對前行者的追念與哀悼。

高市府表示，高雄市政府長年透過追思紀念、228草地音樂會、電影特映會或講座等多元方式讓市民認識228事件，期望包容不同聲音促進社會對話，喚起大眾對於歷史事件的反思與關懷人權的意義。（編輯：謝雅竹）1130228