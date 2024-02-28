台南追思228 賴副總統：持續反省避免二次傷害

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）副總統賴清德今天到台南市新營區參加紀念228事件和平追思會表示，5月20日就任總統後，將繼續推動國家團結，並透過反省、檢討事件本質，避免對受難者家屬造成二次傷害。

台南市政府今天在新營區228紀念公園舉辦紀念228事件77週年和平追思會，賴副總統與台南市長黃偉哲等各界人士與會，慰問受難者家屬並在紀念碑前獻花。

賴副總統致詞表示，今天是當選總統後首次參加228紀念活動，選擇回到台南共同追思那個年代不幸犧牲的受難者，同時安慰家屬，228事件是台灣歷史上，國家政府所犯下最嚴重錯誤，導致受難者犧牲生命，有的人不得不離開這個大家深愛的土地，社會菁英集體消失，對國家傷害很大。

他說，當時很多人不敢說出心裡話，深怕政治迫害會發生在自己身上，就像一塊烏雲籠罩在台灣上空，而在台灣民主化後，從前總統李登輝時代開始，政府進行一連串補救工作，包括認錯、道歉、賠償、回復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念等。

賴副總統表示，他在行政院長任內負責推動促進轉型正義條例訂立、成立促轉會、國家人權委員會，甚至公布好幾波遭刑法不當審判名單，回復他們的名譽，未來為了讓陽光繼續穿透烏雲，5月20日就任總統後，將繼續推動3項工程。

他說，首先要堅定團結國家人民，守護台灣安全，促進民主和平繁榮，絕不讓228這種不幸事件再次發生，讓國家主人可在這塊土地安全過生活；並透過對228事件不斷反省、檢討，讓更多人了解事件本質，避免有人誤解，讓社會進行和解共生，使國家更團結有力量、更包容多元，國家正常更有尊嚴。

賴副總統表示，第三是要繼續推動國家過去所犯違法事件平反，照顧政治受難者及家屬，未來是一個開放政府，對真相調查會一一公布，避免有人說出錯誤的話，對受難者家屬造成二次傷害。

他說，從政後幾乎每年參加228紀念活動，回想第一次時還有受難者、第一代家屬參加，這些前輩漸漸不存在，讓他心中感觸很深，為了國家更好未來，希望大家能共同團結、打拚。（編輯：謝雅竹）1130228