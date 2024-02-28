加國台裔教授看228：說故事找真相 增進族群認識

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）228事件距今已77年，有人認為此事件已成為政治鬥爭的工具，需要丟下歷史包袱，但加拿大台裔教授山人幸琪稱，醫學教育上強調用敘事方式來交流彼此情感、增加同理心，因此追憶228，是為了真相和未來，非關政治。

卑詩大學（University of British Columbia）教授山人幸琪的叔公於228事件中失蹤，至今屍骨不明。她說，像她家族一樣的人很多，放不下228的陰影，不是因為想刻意製造分裂，更不是為了某個政黨利益，而純粹是因為還在等待一個答案，希望看到事件全貌與真相。

她說，爺爺的兄弟被失蹤殺害了，但當年那種戒嚴的恐怖氣氛下，家裡禁談這件事情。「爺爺是仕紳，當年因為兄弟突然死亡，讓他想去當警察，因為覺得這樣比較能保護家人。不過爺爺天生視力不好，為此去動眼睛手術，沒想到手術失敗反而瞎了雙眼。」

山人幸琪說，對一個家庭來說，228黑暗期，導致一個兒子失蹤、一個兒子失明，當時又在戒嚴氣氛下，無法追究責任、甚至不敢對外人訴苦，那是一種怎樣的抑鬱？」

「我爺爺72歲去世時，距離戒嚴解禁還有十幾年，所以父親也是到了很晚才聽自己的爸爸說起這段歷史，但關於叔公究竟發生了什麼事情，根本找不到頭緒。」

當她看到有些人說「228是政治利益提款機」、「228如美國內戰」、「放下過去、繼續前進」等言詞時，她感到遺憾。她認為，228不僅是一個日子，而是一個傷痛，這個瘡疤很清晰地刻在台灣土地上，所有人事物都受影響，「只有正視傷疤，才能真正療癒。」

山人幸琪在口腔健康醫學院擔任教授，她說醫學教育中有一環是「敘事醫學」（Narrative medicine），鼓勵患者用「敘事」幫助痊癒的方式。「這種敘事方式可以增加人的同理心，因此說著228的故事，代代傳著，非關政治利益，而是能撫慰傷者，也能彌合分歧，讓所有人都能更好地走向未來。」

加拿大歷史上有原住民寄宿學校的黑暗歷史，每年9月30日為「原住民真相和解日」，這一天全國放假，有不同紀念活動，政府機構、學校和社區有多種方式讓人民了解原住民的遭遇和文化的豐富性。她說：「沒有人會說這太政治化、太多餘，因為我們都知道人的生活離不開政治，就看你用甚麼方式來解讀。」

今年在北美台灣婦女會的推動下，「百合胸花」成了228的紀念標誌，山人幸琪覺得特別有意義。

她說，人會因故事動容，人也會對物品有感。「例如我兒子看到這枚胸花，就說好漂亮，胸花外盒上還附上了簡單的中英文說明，我很自然地和他說起了228歷史。在歐美紀念國殤日時，人人會戴紅色罌粟花別針，因此海外的孩子很容易接受這種歷史涵義。做家長的責任就是『說故事』，既然我們會讀歐洲歷史、說童話故事，為什麼不用說故事方式讓孩子認識台灣歷史？」（編輯：韋樞）1130228