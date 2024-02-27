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紀念228事件 陳建仁及部會首長佩戴百合胸花

2024/2/27 18:30
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（中央社記者林敬殷台北27日電）行政院長陳建仁今天赴立法院接受立委質詢，胸前佩戴一只白色胸花，格外引起注目，這只胸花上繪有野白合，是北美台灣婦女會會長陳慧中今年發起與製作，表達對228事件追思紀念之意，總統蔡英文及副總統賴清德明天出席中樞紀念228事件儀式時，也會佩戴這只胸花。

明天是228事件77週年，擔任「白鷺鷥與水牛合唱團」指揮的北美台灣婦女會會長陳慧中，正是百合胸花的推動者，她日前接受中央社訪問時表示，40幾年前移民加拿大時，就發現每年11月11日加拿大的「國殤紀念日」（Remembrance Day）期間，人人胸前習慣別上一朵紅色罌粟花，以此紀念在戰爭中為國家、為捍衛自由民主而犧牲生命的軍人與平民的英靈。

陳慧中分享，10年前她就有個夢想，希望有一天在228的時候，每個人胸前都會別上一朵台灣百合來紀念，10年後，這個夢想終於落實了。

百合胸花製作完成後，陳慧中也藉由僑委會管道轉送給台灣各界，僑委會委員長徐佳青今天上午赴立院備詢時，送給部會首長，並說明其設計意涵，多數部會首長都有佩戴，甫卸任立法院副院長的蔡其昌，在今天睽違8年後重回備詢台質詢時，也佩戴胸花。（編輯：張若瑤）1130227

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