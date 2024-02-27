蔣萬安：會出席228活動 願傾聽民主多元聲音

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）明天是228紀念日，台北市長蔣萬安去年在紀念活動上被抗議。被問及今年是否擔心狀況重演，蔣萬安說，願意傾聽民主社會的多元聲音，也持續推動人權與各項教育。

蔣萬安今天出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，接受媒體聯訪時被問228紀念日議題。

蔣萬安說，228對台北市政府來講不會只是一天的紀念，相關政策如人權教育、出版史料書籍、落實多元理念、與家屬會面等政策都實際在做。

蔣萬安說，228當天下午都會固定舉辦紀念活動，他也會出席。而面對陳抗，都是抱持台灣是多元民主的開放社會，對不同意見、多元聲音，在尊重家屬及後人的前提之下都願意傾聽。

媒體提問，今天記者會主題是YouBike前30分鐘免費，但前市長、民眾黨主席柯文哲認為1個月只租1次的使用者占7成，推估不是用於通勤，而是好玩或臨時起意，但YouBike的目的是交通使用，而非休閒使用，若要改成前半小時免費，北市府一定要有政策論述。

蔣萬安回應，綠運輸是現在全球趨勢，北市希望更多民眾使用YouBike，各主要城市都在全面推動綠運輸，北市更需要迎頭趕上，YouBike是一個多目的導向政策，提高民眾使用大眾運輸的誘因。

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此外，媒體追問北市府遭遠雄抗議評斷台北大巨蛋國際賽標準不一。蔣萬安說，大巨蛋是BOT案，理應提供最好的服務，北市府秉持這種精神在市民權益與興利共榮之間找出平衡，既然遠雄也說跟北市府是夥伴關係，那透過媒體批評無益釐清事實。

蔣萬安說，一切應該回歸到相關規定、契約及機制，好好地審慎研究，對於國際賽事的界定也是以這套機制處理。（編輯：李錫璋）1130227