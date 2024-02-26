嘉市追思228 受難者家屬：記取教訓勿讓憾事重演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）嘉義市府今天舉辦228事件追思紀念會，受難者家屬代表高英傑致詞時表示，在228事件中嘉義對抗最激烈，失去很多菁英人士，也是嘉義最暗黑日子，期待後人記取歷史教訓，勿讓憾事再發生。

228事件77週年前夕，嘉義市政府今天舉辦追思紀念會，由市長黃敏惠與民進黨立委王美惠、嘉義市議長陳姿妏、受難者家屬代表等人一同默哀，祈願228事件能以和平方式在人民心中畫下傷痛句點。

黃敏惠說，228事件是台灣永恆傷痛，歷史不應被淡忘、教訓應當記取，願歷史傷痕不再重演，並將心中不捨化為無限祝福，撫慰所有家屬心中的痛，也感謝受難家屬以愛與包容化作前進力量，迎向未來；祈願用愛來撫平社會裂痕，更不忘前人追求自由的貢獻與犧牲。

228受難者高一生之子高英傑致詞時表示，228事件曾是不可談論的禁忌，受難者家屬承受莫大屈辱，幸有台灣民主前輩犧牲奮鬥，鍥而不捨爭取人權，政府解除戒嚴後，社會正面看待已經被塵封遺忘的228事件，以愛與寬恕促進社會祥和，希望台灣不要再發生228事件。

高英傑強調，228事件中嘉義對抗最激烈，也是失去台灣菁英最多的地方之一，更是嘉義最暗黑日子。

儀式尾聲由黃敏惠率市府團隊偕各界來賓向受難者獻花，致上崇敬追念之意；同時，嘉義市府規劃「228事件77週年嘉義地區特展」，即日起在228紀念館展出，今年特展藉藝術家陳武鎮的油畫與木雕創作，讓大眾以藝術視角思索自由與民主內涵。（編輯：陳仁華）1130226