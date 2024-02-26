228事件77週年 高市府慰問受難者後代

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）228紀念日將至，高市府副秘書長陳盈秀今天拜訪228事件受難者、已故岡山教會牧師蕭朝金之女蕭瓊珍慰問致意。市府28日將於228和平紀念公園舉辦追思紀念儀式。

高市文化局今天發布新聞稿表示，蕭朝金於228事件發生時協助安頓、留宿無法返鄉的學生及民眾，卻遭國民政府懷疑聚眾滋事、收容暴徒而逮捕且被槍決。

文化局指出，許多家庭在228事件中遭受不白之冤，蕭朝金正是一例。在事件屆滿77週年前，陳盈秀今天偕同文化局副局長簡美玲、高雄市立歷史博物館館長李文環拜訪蕭朝金牧師之女蕭瓊珍、外孫蘇暉盛表達慰問致意。

蕭瓊珍過去曾是七賢國小教師，儘管年事已高，仍清楚記得歷歷往事，蕭瓊珍說，父親蕭朝金過世對母親的傷害最大，那時日子過得艱苦，因為信仰力量陪伴他們度過艱難的時刻。

蘇暉盛表示，過去會陪伴母親參與高雄市228事件追思儀式，現在顧及母親的健康，或許未能到現場，但會繼續為社會國家祈福禱告，感謝市府團隊關懷。

陳盈秀感念蕭瓊珍過去在教育的無私付出，並傳達高雄市長陳其邁的關懷，將把今天得到的支持與祝福帶回，市府團隊也會更加努力為市民服務。

根據新聞稿，蕭朝金1907年生於彰化社頭，年幼家境貧困，公學校畢業後即外出打工幫忙家計，憑著堅定毅力，通過高中資格檢定考試，得以報考台南神學院，畢業後擔任台南南門教會傳道師、牧師，1940年轉任岡山教會牧師。

二戰後，蕭朝金擔任「三民主義青年團」岡山區負責人，集結具正義感及行動力的民眾，在國民政府來台前的空窗期維持社會秩序。

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1947年228事件蔓延全台，當年3月2日高雄已受波及，南下火車到岡山停駛，蕭朝金協助安頓、留宿不知所措的旅客和學生，遭國民政府懷疑聚眾滋事、收容暴徒，3月10日蕭朝金遭到逮捕，3月17日蕭朝金於岡山農校旁平交道遭槍決，得年僅41歲。

為記錄蕭朝金及岡山地區228受難者事跡，2019年高雄市政府與民間共同增設「岡山二二八事件和平紀念碑」，透過紀念碑為蕭朝金平反並撫慰家屬心靈。（編輯：郭諭儒）1130226