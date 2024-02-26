行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

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（中央社網站）行政院位在台北市忠孝東路與中山北路交會處，前身是台灣省行政長官公署。民國36年228事件，公署衛兵曾以機槍掃射抗議民眾造成死傷，激化社會不滿，造成事件擴大，111年已被公告為不義遺址，今天由行政院長陳建仁揭牌標示。何謂不義遺址？如何審定？有多少地點、空間被列為不義遺址？中央社整理相關資訊帶您了解。

不義遺址是什麼？

根據促進轉型正義條例定義，不義遺址是指「威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地」，尤其是白色恐怖與228事件等相關現場。

這類侵害人權事件主要有以下幾種樣貌：

1.人民在體制外受到政府鎮壓、強迫失蹤、法外處決、強制勞動、強制思想改造及其他侵害人權事件之場所，如已審定不義遺址「基隆港」即為228事件期間法外處決、棄屍地點。

2.經由行政、司法、軍隊、警察、情治及其他系統，人民在體制內遭受到政府違反自由民主憲政秩序或侵害人權行為之逮捕、拘禁、酷刑、強暴、偵訊、審理、裁定、判決、執行徒刑、拘役、感化感訓、槍決、埋葬及其他相關場所，如白色恐怖系列遺址。

如何審定？

審定不義遺址包含3大要件

1.時間：民國34年（西元1945年）8月15日至民國81年（1992年）11月6日。

2.事件：指該人權侵害行為是由政府所為，並具有足夠史實證據力與影響力。

3.發生地：需能確認事發原址，以便框定明確的保存範圍。​

228事件受難者湯德章民國36年3月13日遭槍決。圖為民眾在民國108年3月13日到湯德章紀念公園悼念追思。（中央社檔案照片）

以「台南原民生綠園」為例，時任台南市228事件處理委員會治安組組長湯德章遭逮捕後，未經公平程序審判，於民國36年3月13日遭押送遊街，在當時的民生綠園公開槍決。政府此舉有效造成民間噤聲，具實質影響力。​

​

經蒐整檔案及口述史，並比對歷史圖資、地政資訊，掌握事發空間資訊與相應的土地權屬，再經確認具有歷史價值與轉型正義教育意義，通過審定為不義遺址。

有哪些地點已列為不義遺址？

目前已公告42處不義遺址，228事件25處、白色恐怖17處。

（中央社製表）

（中央社製表）

位於新北市新店區的國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區前身為警備總司令部軍法處看守所，民國68年美麗島事件發生後，監察院長陳菊、前副總統呂秀蓮等人就被關押在這裡的囚房。（中央社檔案照片）

保留不義遺址的意義？

不義遺址乘載了威權時期的歷史印記，具備轉型正義的積極角色，保存活化不義遺址，是國家對政治受難者的記憶補償，也是國家構建人權教育的重要環節。

促轉會說明，審定、公告不義遺址的意義是：

1.還原歷史真相，代表國家承認威權統治時期在該地點所發生的事件嚴重侵害人權，違反自由民主憲政秩序。

2.代表國家肯認事件與發生地的歷史價值，應適當予以保存維護、詮釋與展示，規劃為具轉型正義意涵的歷史遺址。

3.述明不義遺址空間樣態與價值，據以與相關機關合作，鼓勵由下而上推動保存與規劃行動，促進社會對話。

4.掌握個案價值與制度性保存的相關設計，因應法制化需要，進行示範性審定作業，以利於後續任務移交。

審定不義遺址之後呢？

行政院列為不義遺址並率先設立標示，26日舉行揭牌典禮，行政院長陳建仁（前右4）、副院長鄭文燦（前左）、監察院長陳菊（前左2）等人出席；不義遺址的主視覺以石頭為象徵，石頭間的裂縫有「人」設計意涵，彰顯前輩被當年被石頭壓住，卻能負重乘載的意義。中央社記者張皓安攝 113年2月26日

行政院長陳建仁26日在行政院址不義遺址標示揭牌典禮上表示，不義遺址的標示只是第一步，將請文化部協助中央、地方各機關活化並教育推廣，行政院也將積極推動不義遺址保存條例專法，彰顯國家對不義遺址保存的重視。

不義遺址的標示分為牆面標示與地面磚，主視覺以石頭為象徵，石頭間的裂縫以「人」的設計意涵，彰顯前輩當年被石頭壓住，卻仍能負重乘載；標示上頭會寫明事件發生時間、當時建物名稱，部分還會採QR Code讓民眾可直接掃描了解事件始末。

白色恐怖景美紀念園區、安康接待室及台南湯德章紀念公園（原民生綠園），都會設立標示並舉行揭牌儀式。其他不義遺址也會依照歷史事件發生日期陸續揭牌，像是3月6日在0306事件紀念活動中，高雄市立歷史博物館（原高雄市政府）標示揭牌；5月17日則是517政治受難者登火燒島紀念活動，辦理白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處，以及綠島感訓監獄等2處不義遺址標示牌落成典禮。

文化部去年已將不義遺址保存條例提報行政院，主要規範不義遺址保存目的及主管機關法定執掌，並明定不義遺址審定程序及資訊公開；另就已審議公告的不義遺址，依公有或私有權屬及現況空間狀態等區分類型保存活化，亦明定保護規範。（編輯：簡莉庭）1130226