行政院建築標示不義遺址 陳建仁：提醒民主可貴

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（中央社記者游凱翔台北26日電）現在的行政院在228事件爆發時是台灣省行政長官公署，行政院建築已被公告為不義遺址並於今天揭牌。行政院長陳建仁表示，他謹對過往在台灣省行政長官公署傷亡的前輩，致上最誠摯敬意，沒有他們就沒有自由民主人權；希望藉著保留不義遺址，時刻提醒自由民主得來不易。

228事件爆發時，台灣省行政長官公署的衛兵曾以機槍掃射抗議民眾造成死傷，行政院建築位址已被公告為不義遺址。

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、監察院長陳菊等人出席不義遺址揭牌典禮；不義遺址的主視覺以石頭為象徵，石頭間的裂縫以「人」設計意涵，彰顯前輩被當年被石頭壓住，卻仍能負重乘載的意義。

陳建仁致詞表示，台灣政治從威權統治走到民主憲政只有30多年，民主之路一路走來篳路藍縷，十分艱辛，都是台灣民眾一代接一代，經歷浴血磨難、甚至失去寶貴生命才換來的民主和平。台灣經歷3次政黨輪替，今年1月順利完成總統大選，顯示台灣民眾對民主憲政信任與選擇，為確保民主和平永續，銜接國際人權標準，總統蔡英文上任來啟動系統性轉型正義工程。

陳建仁說，轉型正義工程在法制面，陸續完成政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、促轉條例、國家人權博物館組織法、政治檔案條例、國家機密保護法修正案；政策方面，以促進轉型正義委員會所提的任務總結報告為本，一步步落實轉型正義工程，促轉會解編後的轉型正義任務，提升由行政院設立的轉型正義會報，由院長擔任召集人統合各部會繼續推動。

陳建仁提到，後天就是228紀念日，行政院現址是當時台灣省行政長官公署及廣場，更是228重要歷史場景之一，依據促轉條例審定公告行政院建築為不義遺址，今天率先且慎重地示範設置不義遺址標誌。

陳建仁指出，南非當時為推動轉型正義，將憲法法院蓋在約翰尼斯堡第4監獄原址，此監獄當時關押過曼德拉等無數民主鬥士。保留過往不義痕跡，彰顯政府永不再犯的決心，他謹對過往在台灣行政長官公署傷亡的前輩，致上最誠摯慰問和敬意，沒有他們的努力，就沒有台灣的自由民主法治與人權保障。

陳建仁指出，促轉會審定的不易遺址共42處，還有64處潛在不義遺址，希望儘快在這些不義遺址都能設置不義遺址標示；保留不義遺址的目的，是讓往後民眾再走進歷史現場時能有共同記憶，時刻提醒自由民主非容易得來，有系統的保存不義遺址，政府責無旁貸，會好好轉變成為民眾傳承民主記憶教育的基地。

他強調，不義遺址的標示只是第1步，將請文化部協助中央、地方各機關活化並教育推廣，行政院也將積極推動不義遺址保存條例專法，彰顯國家對不義遺址保存的重視，今天只是一小步，未來會勇於直視歷史託付，打造台灣為和平樂土。（編輯：郭無患）1130226

行政院已被公告為不義遺址並於26日揭牌。行政院長陳建仁（後排右4）、副院長鄭文燦（後排右3）、政務委員羅秉成（後排右2）與文化部長史哲（後排右）、國家人權委員會主委陳菊（後排左3）、台灣二二八關懷總會理事長王文宏（後排左4）等人出席揭牌典禮。中央社記者張皓安攝 113年2月26日

不義遺址標示揭牌典禮26日在行政院舉行，現在的行政院在228事件爆發時是台灣省行政長官公署，當時公署衛兵曾以機槍掃射抗議民眾造成死傷，現院址已被公告為不義遺址。中央社記者張皓安攝 113年2月26日

行政院長陳建仁（前中）26日在行政院出席不義遺址標示揭牌典禮，與出席貴賓一同參觀建築上不義遺址的標示。中央社記者張皓安攝 113年2月26日

行政院列為不義遺址並率先設立標示，26日舉行揭牌典禮，行政院長陳建仁（前右4）、副院長鄭文燦（前左）、監察院長陳菊（前左2）等人出席；不義遺址的主視覺以石頭為象徵，石頭間的裂縫有「人」設計意涵，彰顯前輩被當年被石頭壓住，卻能負重乘載的意義。中央社記者張皓安攝 113年2月26日