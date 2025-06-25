三班護病比區域醫院達標率偏低 醫界提3對策

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）衛福部三班護病比先達標先獎勵首次撥付醫院，全台有27家醫院不達標，獎金「掛蛋」，區域醫院的達標率偏低，醫界人士認為與人力嚴重斷層有關，提出建立護理回流專案等3點對策。

衛福部19日首次撥付醫院，共計新台幣5.47億元，根據113年3月至114年3月三班護病比達標醫院獎勵名單，林口長庚醫院是達標獎勵金額之首，超過4000萬元，但雙和醫院、亞大附醫等27家醫院未達標，獎金掛零。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天接受媒體聯訪表示，不是醫院不願意達標三班護病比，而是醫療第一線面臨護理人力斷層嚴重，充滿結構性困境，落實三班護病比，不只是計算人數的問題，提出3點建議，第1點是重新定義護理職涯價值，建立「長期承諾、彈性選擇」的工作模式。

洪子仁認為，將護理視為可以走一輩子的專業職涯。建立護理分流制度，例如專責照護、夜班專職、教學發展路徑等，讓護理人員可依自身狀態調整生涯階段與工作型態，才有機會降低流動率、提高回流率。

第2點為善用獎勵金導向策略，從給錢轉向留人，洪子仁說，目前獎勵金多數作為院內整體加給，應進一步明確區分用途，導入白班夜班差異獎勵、第一線留任津貼、回流再訓練計畫等專案。建議衛福部建立護理回流專區，與醫院聯合推動護理人才再回任計畫。

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第3點則是重塑年輕人對醫療職場的信心，洪子仁表示，年輕人重視是工作意義、生活平衡、尊嚴與安全。醫院應從根本改善排班制度、縮短晉升停滯期，展現醫療機構對勞動尊重的承諾。政府也應透過社會宣導與獎勵制度，讓投入照護第一線成為有價值、尊嚴選擇，而非犧牲。

雙和醫院說明，目前全日護病比、白班護病比與加護病房三班護病比均符合相關規範，但小夜班護病比為1比9.6人、大夜班為1比13.4人，與衛福部標準小夜班護病比為1比9人、大夜班1比11人有些許落差，未獲獎勵。院內護理人力正逐漸增，將持續優化醫護執業環境，留住人才。（編輯：李亨山）1140625