加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 科技

塑膠廢棄物獲新生 大腸桿菌助攻化垃圾為止痛藥原料

2025/6/24 19:23（6/24 20:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）根據今天發布的1項新研究，科學家已找到方法，利用可能造成人們食物中毒的大腸桿菌（E.Coli），將塑膠廢棄物轉變為製造常見止痛藥「撲熱息痛」（paracetamol）的原料。

法新社報導，「撲熱息痛」（又稱乙醯胺酚）是世界上最常用的藥物之一，由化石燃料衍生物製成，通常透過亞洲承包商以低成本、高汙染方式製造，其生產方式可能加劇氣候變遷。

另一方面，世界正面臨日益嚴重的塑膠汙染危機。各國為達成減少塑膠廢棄物的國際條約，將於8月展開新一輪談判，預料屆時又將出現激烈角力。

來自英國的研究團隊試圖找出可以一石二鳥解決這2大問題的方式，結果他們找上第3種麻煩：大腸桿菌。

根據這篇發表在「自然化學」（Nature Chemistry）期刊，並由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）部分贊助的研究，化學家利用1種衍生自PET塑膠的分子，在大腸桿菌菌株中引起化學反應。PET是隨處可見的塑膠瓶和許多塑膠製品的材料。

google news透過 Google News追蹤中央社

這樣的化學反應會產生對胺基苯甲酸（PABA）。化學家再將大腸桿菌進行基因改造，以讓產生的PABA轉變為乙醯胺酚。

研究第一作者華勒斯（Stephen Wallace）透過聲明表示：「這項研究顯示，PET塑膠不再只是廢棄物或注定變成更多塑膠品的材料，而是可利用微生物將其轉變為有價值的新產品，包括具有療效的產品。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1140624

#英國
#化石燃料
#塑膠
#大腸桿菌
A biocompatible Lossen rearrangement in Escherichia coli

刊登在「自然化學」期刊的研究：

A biocompatible Lossen rearrangement in Escherichia coli

延伸閱讀
台灣北海岸新細菌株能分解塑膠 海大團隊研究登國際期刊科學家研究牛隻腸道微生物 阻止畜牧業排放甲烷研究：海洋塑膠垃圾總量似低於估計值 現有汙染物可能長時間存續瓶裝水含塑膠微粒比預估多100倍 新研究檢出每公升24萬顆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：