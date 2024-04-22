台灣北海岸新細菌株能分解塑膠 海大團隊研究登國際期刊

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）國立台灣海洋大學助理教授何攖寧研究團隊，近期發現具有分解塑膠及去除柴油能力的新細菌株，未來將全面性研究新細菌株的環境修復與商業潛力，開發對環境保護實際應用方式。

海洋大學今天發布新聞稿指出，全球每年有高達800萬噸至1200萬噸的塑膠垃圾流入海洋，嚴重影響環境生態，且在經過海浪拍打後會釋出許多塑膠微粒，不僅會進入生物食物鏈，也讓海水吸附更多有機汙染物，形成「海洋塑膠生物圈」，養出增加疾病傳播風險的微生物。

海洋大學表示，海洋大學海洋生物研究所助理教授何攖寧，近期帶領研究團隊，發現具有分解塑膠及去除柴油能力的新細菌株Oceanimonas pelagia NTOU-MSR1，這項研究成果已發表至國際期刊，將再進一步探討具體分解機制與分解效率。

海洋大學指出，這株能夠分解塑膠及去除柴油的大洋單胞菌屬（Oceanimonas）新菌株，是從台灣北部海岸的海洋沉積物中分離出，為一種革蘭氏陰性、需要氧氣且具有運動能力的細菌，並展現出高度的環境適應能力。

海洋大學表示，如同大洋單胞菌屬的大多數物種，都具有分解芳香族化合物的能力，Oceanimonas pelagia能在120天內分解10%至15%的聚乙烯，且NTOU-MSR1及同屬菌株分泌的新型生物界面活性劑，能夠在2周內去除高達40%的柴油。

此外，海洋大學表示，從基因體資料還發現了可以生產聚羥基丁酸酯（PHB）的生合成基因組，這意味著NTOU-MSR1除了能分解塑膠，還可能生產傳統石油塑膠的環保替代品，十分具有潛力。

何攖寧指出，未來將全面性研究NTOU-MSR1的環境修復與商業潛力，期望充分利用NTOU-MSR1獨特的生物化學能力，開發對環境保護和資源再利用的實際應用方式。（編輯：張銘坤）1130422