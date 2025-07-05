台中豐原5口命案 1女受害人現身警局說明

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市豐原區一家5口疑因遭投資詐騙陳屍租屋處，今天1名女子先由民進黨台中市議員謝志忠陪同說明自己也險遭詐騙，信用卡被停卡，並以證人身分前往豐原分局協助釐清案情。

台中豐原區一家5口陳屍家中，警方昨天找來長女的同學、開設美容院的張女和負責團購黃金的李女釐清案情，其中張女昨晚依詐欺罪嫌移送台中地檢署，訊後諭知限制住居，李女仍在警詢中。

經歷同樣遭受張女牽線的女子今天現身謝志忠服務處，由謝志忠陪同接受媒體聯訪，說明自己本來就認識張女，當時張女有債務問題，由李女協助擺平債務，張女除分享此事，並牽線李女也幫忙女子調解債務，也真的幫忙繳納。

女子表示，因有車貸壓力，李女開始行騙，詢問她要不要加入「代購黃金」行列，李女也會幫忙繳交黃金費用，並且退佣金，整個刷黃金的錢大約有百萬元，近期開始拖延不繳納黃金費用，導致其中1張信用卡遭停卡。

女子認為，去年12月2日接觸團購團隊，被加入一個5、6人的群組，平時有「小幫手」幫忙，但懷疑這個群組其實都是同一個人，自己被欺騙。

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謝志忠表示，女子就是被詐團「釣魚式欺騙」，先給甜頭，讓被害人投入更多，但她的情況，可能就是還沒被收網宰割。

警方表示，女子已以證人身分前往豐原分局說明事發過程，以協助釐清相關投資計畫及金流。警方也呼籲，如有相同遭遇的民眾，可以直接跟警方聯繫，盼能早日釐清案情。（編輯：黃世雅）1140705

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