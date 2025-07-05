黃金詐騙是什麼？被騙如何求助？假投資話術一次破解

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（中央社網站）台中豐原區王家5口2日被發現陳屍家中，留下的遺書提及「後悔投入假投資」，一家5口因無力償還債務，最終走上絕路。據了解，王家人疑似遭遇黃金詐騙，誤信代購可賺取佣金，進而欠下大筆債務。對此，警方正積極偵辦。黃金詐騙是什麼？常見的手法和話術有哪些？如何預防？被騙如何求助？中央社整理資訊帶你一次了解。

什麼是黃金詐騙？

近期因金價不斷攀升，詐騙團體利用投資黃金為名目吸引被害人，等待被害人入坑後，再以虛構的獲利假象或佣金回饋，誘使民眾加碼投資。

詐騙案例

根據165打詐儀錶板網頁，搜尋與「黃金」有關的案例逾800件，包含「黃金豆代購」、「投資黃金期貨」、「黃金交易」、「拍賣黃金」等。

受害民眾描述黃金豆代購案例：

常見騙術有哪些？

1. 假投顧公司於社群媒體刊登假投資廣告，稱合法代操、穩賺不賠、低佣金。

2. 假代購黃金豆公司以刷卡交易賺高額佣金的話術，吸引民眾聯繫。

3. 假專員營造理財專業形象，要求註冊假平台、面交入金。

4. 營造虛構獲利假象，誘使民眾加碼投資，甚至鼓吹親友加入代購行列。

5. 假代購公司謊稱交易涉及刑案、警示帳戶，要求負擔賠償責任。

6. 假代購公司介紹高利貸公司，使產生一連串高額債務。

如何預防？

1. 投資，請循合法管道，才有保證。

2. 懷疑投資公司、投資網站、投資App的合法性，請洽金融監督管理委員會查詢。

3. 股票、期貨代操，沒有金融監督管理委員會許可，不是合法行為。

4. 不要點擊陌生人提供的連結、註冊網站，避免個資遭竊。

刑事局提醒民眾，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道。

「165防騙宣導」LINE官方帳號及165全民防騙網可查詢詐騙LINE ID、假投資（博弈）網站及詐騙電話，同時與「165全民防騙」臉書粉絲專頁每週公布投資詐騙網站，提供民眾即時掌握最新詐騙訊息，或可至投信投顧公會網站查詢合法投資管道。

遭詐騙怎麼辦？如何求助？

若不幸遭詐騙，諮詢、檢舉、報案請撥打165反詐騙諮詢專線，或前往各警察機關（分局、派出所…等）。

如有心理諮商需求，可撥打衛生福利部1925安心專線。

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​​​​​​​如有社會救助需求，可撥打1957福利諮詢專線。

​​​​​​​如有法律扶助相關需求，可撥打法律扶助基金會412-8518轉2諮詢。（編輯：張珈爾）1140705

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。