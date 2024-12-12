遭假檢警詐騙 譚艾珍：別嘲諷被害人無知
2024/12/12 17:09（12/12 18:06 更新）
（中央社記者洪素津台北12日電）藝人譚艾珍意外落入詐騙圈套，幸好台南警方及時攔阻匯款，才沒有讓損失金額擴大，經歷過這次的詐騙意外，譚艾珍鼓勵受害者不要把痛苦憋在心裡，希望外界不要嘲諷被害人無知。
譚艾珍女兒歐陽靖今天在臉書還原譚艾珍日前遭詐騙的過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款，警方指出，譚婦當時欲提領現金逾百萬元，假冒檢警是常見詐騙手法，民眾務必提高警覺。
譚艾珍接獲自稱檢察官稱她誤介入一件毒品刑案，「要媽媽幫忙辦案，在聯絡期間還教她一堆詐騙集團運作手法，讓她更相信對方是專業人士在辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套」。
歐陽靖指出，媽媽本來不想公開此事，但因見到前幾天一則新聞，一對被投資詐騙了新台幣1200萬元母女，因被嘲諷而選擇走上絕路，讓她正義心又燃起，站在同為詐騙受害人立場，想告訴大家，不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害，大家都有可能遇到。
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譚艾珍透過經紀公司表示，會說出來主要是鼓勵被害人不要把痛苦憋在心裡，能勇敢說出來才能真正得到釋放，親身經歷是最好的宣導，可以給大家提醒防範。
譚艾珍更希望的是大家不要再歧視嘲諷被害人無知，「因為詐騙手法已經是想像不到的專業。連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！」最後譚艾珍也感嘆詐騙集團分工精細且縝密，就如同一部完整的戲劇劇本，「他們真的可以得金馬獎！從製作、編劇、導演、演員都是超級專業！千萬不要小看詐騙集團我只能實在說太厲害了！」（編輯：李亨山）1131212
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