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譚艾珍勇敢公開遭詐過程 黃偉哲邀任「防詐大使」

2024/12/12 18:37（12/12 19:41 更新）
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藝人譚艾珍女兒歐陽靖12日發文還原譚艾珍日前遭詐騙過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款；市長黃偉哲（圖）受訪表示，譚艾珍勇敢公開遭騙過程及手法，可避免更多年長者落入詐騙陷阱，希望能邀請譚艾珍當防詐大使。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月12日
藝人譚艾珍女兒歐陽靖12日發文還原譚艾珍日前遭詐騙過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款；市長黃偉哲（圖）受訪表示，譚艾珍勇敢公開遭騙過程及手法，可避免更多年長者落入詐騙陷阱，希望能邀請譚艾珍當防詐大使。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖今天發文公開譚艾珍遭詐騙過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款；市長黃偉哲對此表示，將表揚相關員警，並盼邀請譚艾珍擔任台南防詐大使。

黃偉哲今天在市府接受媒體聯訪表示，對於譚艾珍被詐騙感到非常遺憾不捨，也感謝市警局第四分局育平派出所員警機敏阻詐，避免譚艾珍後續被騙。

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黃偉哲指出，市府全力打詐，今年1月至10月攔阻詐騙2342件，攔阻金額達新台幣9億5826萬餘元，攔阻件數六都第一；對於員警傑出表現，後續會安排在治安會報加以表揚。

黃偉哲表示，非常感謝譚艾珍及女兒歐陽靖搬到台南居住，市府也應維護良好居住環境，譚艾珍在長輩群體中相當具有影響力，勇敢公開遭騙過程及手法，可避免更多年長者落入詐騙陷阱，後續盼能邀請譚艾珍及歐陽靖擔任台南「防詐大使」一起打詐。（編輯：陳仁華）1131212

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