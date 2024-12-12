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譚艾珍誤信假檢警詐騙 警及時逮車手阻匯百萬

2024/12/12 13:09（12/12 13:38 更新）
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資深藝人譚艾珍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖今天在臉書還原譚艾珍日前遭詐騙過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款，警方指出，譚婦當時欲提領現金逾百萬元，假冒檢警是常見詐騙手法，民眾務必提高警覺。

歐陽靖在臉書發文指出，約2個多月前，媽媽向家人說要看中醫後出門，但不久2名員警上門按電鈴，說媽媽正要匯錢給詐騙集團，要求趕快聯絡媽媽離開郵局。

歐陽靖指出，原本還不相信每天看新聞、對投資也沒什麼興趣的媽媽會被詐騙，但後來發現媽媽之前已匯款過1次，當天本來還要再匯第2次。

歐陽靖指出，當天是台南安平區育平派出所員警巡邏時，看到街邊一名年輕人有異樣，上前盤查後發現居然是初犯車手，警方搜出車手資料，看到媽媽的名字，再以飛快速度通知家人協助攔截，成功制止第2次匯款，員警的專業跟機警，讓媽媽躲過更大損失，希望台南市長黃偉哲要嘉獎警方。

歐陽靖指出，至於受詐騙原因，是接獲自稱檢察官者稱媽媽誤介入一件毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知，因為是協助警方秘密辦案，要求她不能對任何人說，才會騙家人是要去看中醫，其實是去匯款，以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯。

歐陽靖指出，媽媽說一開始的確覺得哪裡怪怪的，但對方聲稱是165防詐專員，在聯絡期間還教她一堆詐騙集團運作手法，讓她更相信對方是專業人士在辦案，詐騙集團用上「協助辦案」這種老招欺騙單純的人，媽媽反而就上鉤了。

歐陽靖指出，媽媽本來不想公開此事，但因見到前幾天一則新聞，一對被投資詐騙了新台幣1200萬元母女，因被嘲諷而選擇走上絕路，讓她正義心又燃起，站在同為詐騙受害人立場，想告訴大家，不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害，大家都有可能遇到。

台南市政府警察局第四分局副分局長洪百亮今天接受媒體聯訪表示，育平所警員9月下旬執行超商防制車手提領勤務，於安平區郡平路超商發現可疑，盤查後逮捕詐欺取款車手李姓男子，並於李男身上查獲偽造公文書1張、現金3萬3100元及行動電話（工作機）1具等證物。

洪百亮指出，當時循線聯繫已於郵局臨櫃欲提領現金逾百萬元譚姓婦人，譚姓婦人才驚覺遭到詐騙，經協助被害人完成報案程序，調查後將李男依涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官已向法院聲請羈押獲准。

洪百亮指出，假檢警為常見詐騙手法，對方提到監管帳戶、要求匯款等話術就是詐騙，民眾務必提高警覺，以免受騙。

台南市長黃偉哲表示，遺憾譚艾診誤信詐騙手段，也感謝員警機警避免她繼續被騙，譚艾珍選擇搬到台南居住，市府有責任維護良好生活環境，未來也希望有機會邀請譚艾珍擔任防詐大使，宣導防詐知識，避免其他人受騙。（編輯：謝雅竹）1131212

台南市政府警察局第四分局育平派出所警員9月下旬於安平區超商盤查後逮捕詐欺取款車手李姓男子（左），及時攔阻資深藝人譚艾珍遭詐騙匯款。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月12日
台南市政府警察局第四分局育平派出所警員9月下旬於安平區超商盤查後逮捕詐欺取款車手李姓男子（左），及時攔阻資深藝人譚艾珍遭詐騙匯款。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月12日
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