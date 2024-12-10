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台灣2024年度代表字 「貪」字獲選

2024/12/10 16:06（12/10 17:15 更新）
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聯合報主辦「台灣2024代表字大選」，10日由聯合報總編輯王茂臻（右）、體操選手唐嘉鴻（左2）揭曉最高得票者為「貪」字，並在律師張嘉予（左）見證下，由高雄市東光國小學生楊書璿（右2）揮毫寫下年度代表字。中央社記者王寶兒攝 113年12月10日
聯合報主辦「台灣2024代表字大選」，10日由聯合報總編輯王茂臻（右）、體操選手唐嘉鴻（左2）揭曉最高得票者為「貪」字，並在律師張嘉予（左）見證下，由高雄市東光國小學生楊書璿（右2）揮毫寫下年度代表字。中央社記者王寶兒攝 113年12月10日
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（中央社記者王寶兒台北10日電）聯合報主辦的「台灣2024代表字」今天揭曉，由「貪」字拔頭籌，共獲得8736票，與第2名的「鬥」字僅相差410票。投票期間因逢世界12強棒球賽，還讓讀者紛反映想「加字」。

「台灣年度代表字大選」邁入第17年，今年共募集57個候選字，總票數7萬5926票，前10名代表字從最高票數起算，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安及電，投票時間為11月13日至12月8日。

聯合報總編輯王茂臻今天於記者會表示，今年除有許多政治司法案件，猜想國內民眾對詐騙的厭惡，也是「貪」字票數最高的重要原因。「貪」是一個監督力道強的字，另一個角度來看，反映民眾對政治清明、人性操守提升的期許。

王茂臻表示，代表字往往反映台灣1年以來的現象與事件，相信多年後回顧年度代表字，都能發現對人們、國家、社會的意義。除期望活動繼續舉辦外，他也期許明年讀者能夠選擇出溫度、關懷且更具正向力量的年度代表字。

記者會上，另邀請巴黎奧運銅牌體操選手唐嘉鴻揮毫，寫下年度代表字。唐嘉鴻認為，「貪」為自我意識的另一個角度，以運動選手來說，會付出許多努力，如何再獲得不一樣的經驗或成果，或是將精神傳遞給支持自己的人，都是種自我意識。他個人選擇代表字則是「擇」，不論比賽或心境都令他今年面臨選擇。

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今年多名運動選手參與年度字推薦，如李洋推薦「曙」、林郁婷推薦「毅」、吳詩儀推薦「心」等，政治人物包含台北市長蔣萬安推薦「韌」、高雄市長陳其邁推薦「癒」、新北市長侯友宜推薦「險」、台南市長黃偉哲推薦「進」等。

王茂臻分享，今年較為可惜的是投票期間逢世界12強棒球賽，許多讀者反映沒有「棒」或「球」字可選，但考量已開始進行投票，沒辦法再額外加字。（編輯：張雅淨）1131210

「台灣2024代表字」10日揭曉，由「貪」字拔頭籌，並邀請體操選手唐嘉鴻在記者會上揮毫，寫下年度代表字，唐嘉鴻表示，上回寫書法已是國小時期。中央社記者王寶兒攝 113年12月10日
「台灣2024代表字」10日揭曉，由「貪」字拔頭籌，並邀請體操選手唐嘉鴻在記者會上揮毫，寫下年度代表字，唐嘉鴻表示，上回寫書法已是國小時期。中央社記者王寶兒攝 113年12月10日
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