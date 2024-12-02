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Brain rot獲選牛津辭典2024代表字 瑣碎網路內容腐蝕大腦

2024/12/2 20:27（12/2 20:55 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）永無止盡地滑社群媒體、瀏覽令人腦袋麻木遲鈍的內容，這種行為令人感到擔憂之際，「大腦腐蝕」（Brain rot）被宣布為牛津英語大辭典今年頭號代表字。

英國「衛報」（The Guardian）報導，「大腦腐蝕」被定義為「一個人的精神或智力狀態據信出現惡化，尤其被視為過度消費被認為不重要或缺乏挑戰的內容（如今特別是網路內容）所致」。

牛津大學出版社（Oxford University Press）表示，這個字在今年變得相當知名，「用以表達對過度消費大量低品質網路內容所帶來影響的擔憂，尤其是社群媒體」。

儘管是最近才躍升為熱門字，首次使用「大腦腐蝕」的紀錄是美國著名思想家梭羅（Henry David Thoreau）1854年的著作「湖濱散記」（Walden）。

牛津大學出版社主管格拉斯沃（Casper Grathwohl）說：「大腦腐蝕指出人們意識到的虛擬生活危險性之一，以及我們如何使用自己的休閒時間。」

格拉斯沃還談到，他覺得很有趣的是，Z世代和Alpha世代也會使用「大腦腐蝕」這個字，而他們的社群正是使用及創造導致「大腦腐蝕」這類數位內容的主力。

牛津辭典年度代表字的遴選過程，是牛津大學出版社先列出含有6個詞彙的決選名單，再由3萬7000多人投票選出獲勝者。

牛津年度代表字旨在反應當年的社會情緒與趨勢，去年是形容人有型、有魅力的rizz，2019年則是「氣候緊急狀態」（climate emergency）。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131202

#牛津
#英國
#社群媒體
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