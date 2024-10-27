3C育兒可能影響腦部發展 專家籲陪伴與互動2重點

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）3C育兒是不少現代家長喘息方式，醫師今天提醒，重點在於「陪伴」、「互動」，切忌讓幼兒獨自使用3C產品，恐影響孩子腦部發展，未來將被兒童過動、注意力不集中等惡果反噬。

現代人3C不離手，不少家庭外出用餐，從手機到平板一人一機，全程安靜沒有互動，乍看一舉兩得，家長可處理工作或休息放空，小朋友安靜吃飯不會到處亂跑。

然而對於誤用3C產品育兒方式，台北護理健康大學聽語系主任翁仕明今天在第4屆兒童發展學術研討會中，以「幼童早期過度使用3C產品的長期神經發展」為題演講指出，可能導致孩子的語言能力、詞彙量等無法提升，延緩認知發展等，對孩子的大腦發展不利。

「育兒從來不是輕鬆的工作，孩子成長應一步一腳印。」翁仕明會後接受媒體聯訪說明，幼童10歲前為大腦成長、發育、神經相互鏈結的高峰，此時若受到3C影響，將導致腦容量減少，且隨著腦部發育，這將呈現不可逆的狀況。往後若孩子出現過動、注意力不集中等，恐需要更多矯正時間，才能讓孩子回到正軌。

翁仕明表示，美國專家甚至把3C產品比喻為「現代鴉片」，建議家長早期介入管理幼兒的3C使用，依美國兒科醫學會建議，18個月以下幼兒不應使用任何3C產品，2至5歲幼童每天使用1小時為限，5至6歲為斟酌使用。

新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科醫師柯信如臨床曾收治1名約3歲幼童，平常交由爺爺奶奶隔代教養，家中習慣開著電視「感覺比較熱鬧」，未料對孩子造成過度刺激，難以辨別主要訊息。

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這名孩子直到上了幼兒園才被老師發現在互動、溝通上出現問題，家長趕緊帶孩子就醫求助。柯信如表示，在減少3C產品使用並增加親子互動後，短短2個月時間孩子的語言和溝通能力明顯改善。

柯信如提醒，大腦成長需要多樣刺激，過度3C使用可能導致孩子在學習聽、說、讀、寫、算上遇到困難，還可能出現自閉、過動和反社會行為等問題。家長應篩選適合的內容，並陪伴孩子使用3C產品，通過互動減少其負面影響，而非單純將3C產品交給孩子。（編輯：張雅淨）1131027