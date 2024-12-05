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YouTube公布台灣年度影片 麟洋配奧運金牌戰直播上榜

2024/12/5 17:05（12/5 17:38 更新）
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台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）在2024巴黎奧運賽金牌戰後開心合比臉頰愛心。中央社 113年8月5日
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）在2024巴黎奧運賽金牌戰後開心合比臉頰愛心。中央社 113年8月5日
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（中央社記者吳家豪台北5日電）影音平台YouTube根據影片在台灣的觀看次數與訂閱數，今天公布台灣2024年度「熱門影片」排行榜，冠軍再度由歌唱節目精華表演片段奪得，為中國歌手張碧晨和楊坤演唱的「在加納共和國離婚」，其他上榜影片包含選舉開票直播、「麟洋配」奧運金牌戰直播。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆在官方部落格發文表示，今年榜單反映出YouTube不只是一個提供娛樂及資訊的地方，更是台灣使用者關心時事、形塑話題的重要管道。

陳容歆發現，許多台灣民眾喜歡透過YouTube關心社會時事、參與熱門話題，例如年初戰況激烈的總統副總統及立法委員選舉，相關造勢活動與電視台開票直播占據熱門影片排行榜4個席次。代表台灣遠征巴黎奧運的羽球男雙組合王齊麟、李洋再次摘金，登上熱門影片排行榜第8名。

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今年「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體Energy，以新專輯主打歌「星期五晚上」登上榜首，帶動「16蹲」挑戰風潮。亞軍為新生代歌手邱軍為台劇「華麗計程車行」獻唱的台語歌曲「運轉人生」。

在年度「熱門創作者」榜單，由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」登上榜首；以異國文化碰撞視角分享日常的「Ku's dream酷的夢-」及遊戲實況主「有感筆電 Daptoper」，皆為連續2年上榜。（編輯：林淑媛）1131205

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