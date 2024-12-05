LINE年度貼圖榜 官方貼圖「好想兔」蟬聯冠軍

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（中央社記者吳家豪台北5日電）通訊軟體LINE今天公布2024年度台灣用戶最愛的貼圖、表情貼與主題，官方貼圖榜由「好想兔」連續2年蟬聯冠軍，原創貼圖由「白爛貓」在原創市集10週年之際重返榜首。

LINE貼圖也公布2024年台灣市場創作者平均累計銷售額，前10名創作者達15.2億日圓（約新台幣3.29億元），較去年顯著提升。

此外，LINE今年舉辦「2024我的貼圖回顧」活動，即日起至12月13日，前往「我的貼圖回顧」，可以查看個人年度最常用貼圖前6名、最愛的創作者，以及全年傳送貼圖的總數，回顧2024年自己的貼圖故事。

LINE觀察2024年官方與原創表情貼榜單前5名，動態表情貼持續受到歡迎，創作者以更多元的情境設計，讓用戶能在聊天時透過表情貼增強文字效果，或使用單圖、雙圖、多圖的組合技增添趣味。

「貓貓蟲-咖波」穩居官方表情貼榜單冠軍，並拿下原創表情貼的第2名。「野生喵喵怪」以多樣化的喜怒哀樂表情包，獲得年度原創表情貼榜單冠軍。（編輯：楊凱翔）1131205

（圖取自LINE網頁linecorp.com/tw）