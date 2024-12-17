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台灣人愛用LINE語音視訊 每天通話數達1億次

2024/12/17 12:16
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（中央社記者吳家豪台北17日電）通訊軟體LINE今天公布2024年台灣用戶4項關鍵使用數據，包括全台每天通話數達1億次、聊天室表情符號最多人按的是「讚」、每天傳送圖片與影片的最高峰為上午8時至9時，以及電腦版用戶超過500萬。

根據LINE內部數據，截至今年11月30日，台灣用戶每人每天平均使用LINE約1小時，使用場景包括早晨先確認LINE有沒有新訊息、傳送或收到長輩圖、在公司使用LINE電腦版等。數據顯示，台灣用戶每天傳送圖片與影片的最高峰為上午8時至9時。

LINE發布新聞稿指出，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，在訊息上可點選的聊天室表情符號也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。現有6款聊天室表情符號中，「讚」的使用最多，加上點選聊天室表情符號不會有通知，可以低調參與或結束話題，有許多愛好者。

LINE電腦版的台灣用戶數超過500萬，同樣也是主要市場中使用率最高。相較於手機，LINE電腦版為重度使用者或用於工作上的溝通，不僅打字更快更方便，還可設定文字格式，或在「聊天室分類」中自訂資料夾。

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此外，LINE的通話功能越來越便利，在設定中能自行調整「視訊通話畫質」，也能在重要溝通前進行「通話功能測試」。包括聊天室與官方帳號中的語音通話、視訊通話，全台每天通話數已達1億次。

為了趕上人工智慧（AI）熱潮，LINE的「個人檔案工作室」推出多款風格的AI生成照片服務，今年推出的主題當中，以上線1個月內的購買熱度來看，冠軍是可打造動畫風格迷你版自己的「AI Mini Me」，其次是可以生成專業形象照的「AI商務」，第3名為可以生成證件美照的「AI證件照」。（編輯：張若瑤）1131217

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