LINE相簿出現不相關照片影響近25萬用戶 營運商致歉：程式錯誤

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（中央社東京5日綜合外電報導）通訊軟體LINE的相簿功能上月出問題，造成部分用戶的照片變成其他不相干用戶相簿的縮圖，營運商日本LY Corporation今天估計，日本國內外估計約24萬9000人受影響。

綜合日媒Sponichi Annex、日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生於11月28日至11月30日，且在網路引發討論。當時有LINE的用戶反映，「自己的相簿出現不認識的人的照片」、「相簿中摻雜著不明人士的照片」，還有人因此擔心「自己的相簿是否會外流？」

事發一週後，LY Corporation今天在官網公布調查結果，說明這起事件的原因是更新系統時，程式出現錯誤。

LY Corporation也估計，用戶自身相簿的照片錯誤地顯示在其他用戶相簿的數量，估計日本海內外約有13萬5000人，其中包含日本國內約7萬人。

另一方面，其他用戶的相簿照片錯誤地顯示在自身相簿的案例，估計日本海內外約11萬4000人，其中含日本國內約5萬5000人。

LY Corporation就此致歉之外，也呼籲用戶不要保存或擴散這次事件中錯誤顯示的照片。

日本政府總務省認為，這種情形已經相當於「電氣通信事業法」所禁止的洩漏通訊秘密事件，要求LY Corporation提交報告以及防止類似事件再度發生的措施。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131205