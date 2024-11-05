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臉書在韓國違法收集敏感個資 母公司Meta遭罰5億元

2024/11/5 18:34（11/5 18:50 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國個人資訊保護委員會今天表示，經調查發現，臉書（Facebook）母公司Meta在當地違法收集使用者敏感資料並提供給廣告商，因此處以216億2000萬韓元（約新台幣5億元）罰款。

路透社報導，韓國個人資訊保護委員會在聲明中說，美國科技業巨擘Meta在未尋求當事人同意下，擅自收集了約98萬名韓國的臉書使用者在宗教、政治觀和性議題方面的資料，並讓約4000家廣告商利用這些資料。

Meta在韓國分部的1名主管婉拒對路透社置評。

韓國個人資訊保護委員會指出，Meta分析使用者在臉書上的行為資料，例如喜歡看哪些網頁或點開哪些廣告，來創造和管理與敏感資料有關的廣告主題。

韓國個人資訊保護委員會解釋，這包括將使用者歸類，比方分為脫北者、特定宗教信眾、跨性別者或同性戀者。

韓國個人資訊保護委員會補充說，Meta還無理拒絕使用者提出的取得個資要求，並且未能防止約10名韓國民眾的資料遭到駭客外洩。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1131105

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