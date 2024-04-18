歐盟監管機構：Meta不應強迫用戶為個資保護付費

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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐盟個資保護委員會今天表示，社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta與其他線上平台在提供無廣告訂閱服務時，不得強迫用戶為歐盟法律規定的個資保護權支付費用。

法新社報導，歐盟個資保護委員會（European Data Protection Board, EDPB）主席塔拉斯（Anu Talus）在聲明中表示：「線上平台在採用『同意或付費』模式時，應為用戶提供真正的選擇。」

塔拉斯說：「現今的模式通常要求個人放棄他們的個資，不然就得付費。」她認為大多數用戶要選擇「同意」才能繼續使用服務，但用戶並不了解其選擇的全部意義。

Meta去年11月推出「付費或同意」模式，允許用戶以每月付費的方式，免於其個資被用於投放具針對性的定向廣告，不過此模式面臨來自提倡隱私與消費者權益人士的多項挑戰。

Meta長期來一直向廣告商出售用戶資料藉以牟利，但這種商業模式引發的隱私問題，讓歐盟監管機構與Meta之間已出現多次爭執。

荷蘭、挪威和德國漢堡的資料保護機構向歐洲個資保護委員會徵詢Meta「付費或同意」的商業模式後，歐洲個資保護委員會發布上述最新聲明。

Meta允許歐洲的Instagram和Facebook用戶每月支付10至13歐元（新台幣345到450元），即可選擇讓自己的個資免於與他人共享。

由於Meta歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此這家美國企業在歐洲業務由愛爾蘭個資保護委員會（Data Protection Commission, DPC）負責監管，Meta正等待此機構對其營運模式做出決定。

所有數位平台都必須遵守歐盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR），此規則是Meta在歐盟法院多起案件的徵結所在。

歐洲個資保護委員會認為，Meta的模式與通用資料保護規則要求不符，用戶對資料如何使用應有自由決定的權利。委員會同時警告，Meta提出的訂閱服務類型不應成為社群平台未來的預設方向。

委員會建議，平台應考慮替代方案，讓用戶有權拒絕出於廣告目的而被追蹤，且用戶無需付費。

網路隱私維權人士施倫斯（Max Schrems）說：「總體而言，Meta在歐盟已別無選擇。它現在必須為用戶提供個人化廣告真正的『是/否』選項。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130418