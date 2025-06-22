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批賴總統團結國家十講 朱立倫：只為團結他個人權力

2025/6/22 11:40
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）總統賴清德將展開「團結國家十講」演講，國民黨主席朱立倫今天表示，賴總統真正要回答的是幫人民解決了什麼問題，而不是到處去講所謂的個人或一黨之私的國家權力。

總統府昨天召開記者會宣布，賴總統將展開「團結國家十講」演講活動。朱立倫今天上午到新北市參加反惡罷、戰獨裁政策說明會，他在新北市中永和場前受訪表示，不知道賴總統的目的到底是為了團結台灣，還是為了團結他個人的權力。

朱立倫認為，只為一人、一黨之私，就想消滅在野黨，要罷免所有在野黨立委，這是所有民主國家的首例，也是惡例，如果用這樣的方式會團結，「那全世界為了團結，都來罷免在野黨的國會議員嗎？」

朱立倫強調，賴總統真正要回答的是人民擔心的問題，人民關心的是荷包會不會變少、會不會買不起房子、孩子能不能就業、關稅到底是多少、美元的匯率會變多少等，因此，賴總統真正要講的是，幫人民解決了什麼問題，而不是到處去講所謂的個人或一黨之私的國家權力。

朱立倫也說，民進黨不用再演雙簧，民進黨立法院黨團總召柯建銘多次提到的，從去年大選後，就已經決定要罷免所有的國民黨立委，甚至連7月26日要舉行罷免投票也不是神算，是早就安排好的。

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針對網紅「館長」陳之漢談到國民黨主席選舉時，認為包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都是好人選，朱立倫則說，現在全黨都有一個共識，包括他跟盧秀燕就是團結反惡罷，大家團結反惡罷，一定能夠戰勝惡罷，共同努力為台灣人民。

至於新北市長侯友宜沒出席說明會，朱立倫表示，侯友宜跟每位立委都有密切的配合，將會向市民說明藍委在新北市的政績，侯友宜也答應，除新北的部分，也會到台北以及其他地方，幫忙立委共同反惡罷。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1140622

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