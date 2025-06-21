聲援北北基藍委反罷 趙少康：票投大罷免全民上戰場

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（中央社記者王承中台北21日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。戰鬥藍發起人趙少康今天舉辦反罷活動，聲援北北基藍委，他表示，總統賴清德要團結十講，但嘴巴喊團結，背後卻搞大罷免，現在是「票投大罷免，全民上戰場」，呼籲大家出來投不同意罷免票。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議20日審定後公告，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康今天下午在台北市榮星花園舉行反罷免活動，聲援北北基的國民黨立委，並邀請國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、前台北市長郝龍斌、網紅館長陳之漢，以及民眾黨立委張啓楷等人站台，號召反罷免的民眾站出來。

盧秀燕上台宣講時表示，去年她登高一呼，要展現政黨風度，希望縣市長大家來參加賴總統就職典禮，給賴總統一個機會，希望賴總統珍惜人民的付託，努力為國家服務，照顧人民；但是不到一年時間，賴總統讓人非常失望，辜負期待與人民的付託，一心只想把在野黨罷免掉。

盧秀燕指出，賴總統第一波鬥在野黨立委，第2波鬥地方縣市首長、大砍地方政府的一般性補助款，犧牲人民在所不惜。第3波則是鬥租屋族，租屋補助立院一毛錢都沒刪，但民進黨說沒錢、還是砍了。如果要阻止現在的民進黨胡作非為，政治追殺人民，一定要出來投不同意票，票票入匭。

朱立倫表示，賴總統將展開「團結國家十講」演講，但他認為賴總統應該要聽聽人民的十大問題，包含對美關稅、新台幣匯率、能源危機、房價高漲、治安、兩岸等等，這才是人民關心的問題。

朱立倫指出，但賴總統只關心大家有沒有要團結在自己身邊，要讓民進黨一黨獨大，他要向所有民眾呼籲，唯有在7月26日站出來投下不同意罷免票，展現人民的力量，才能打敗獨裁的民進黨。

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趙少康表示，賴總統要團結十講，但嘴巴喊團結，背後卻搞大罷免，說要跟在野黨領袖做國安簡報，卻要罷免所有的在野黨立委，全世界哪有民主國家會把占國會多數的在野黨立委全部都罷免；他認為，應該被罷免的是賴總統。

趙少康指出，副總統蕭美琴接受外媒訪問時說要捍衛中華民國憲法，他聽到差點昏倒，因為賴總統在競選時曾說中華民國憲法是災難，既然是災難，為何要捍衛、到底要騙誰。現在是「票投大罷免，全民上戰場」，呼籲大家7月26日出來投不同意罷免票，一起守護台灣的民主制度。（編輯：林克倫）1140621

「北北基反惡罷團結大會」21日在台北榮星花園登場，國民黨主席朱立倫（中）出席致詞，呼籲所有選民朋友務必站出來投下不同意罷免票。中央社記者徐肇昌攝 114年6月21日

「北北基反惡罷團結大會」21日在台北榮星花園登場，現場湧入大批國民黨支持者響應參與，高舉自製標語牌等表達「反惡罷」立場。中央社記者徐肇昌攝 114年6月21日