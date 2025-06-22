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藍白批團結國家十講 綠籲藍白勿只顧私利

2025/6/22 12:53
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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德將啟動「團結國家十講」，但藍白陣營多有質疑。對此，民進黨發言人吳崢說，總統希望確保台灣安全、團結朝野政黨，遺憾藍白各自有利益盤算，民進黨期盼藍白可以為了共同的國家利益，團結在一起。

對於賴總統將啟動「團結國家十講」，民眾黨主席黃國昌今天說，正確定性應是「鬥爭十講」，嘴巴喊團結，卻繼續鬥爭在野黨；真的要談就談人民關心的10件大事，「我非常樂於跟賴總統針對人民關心的10件大事公開對談」。

國民黨主席朱立倫表示，賴總統真正要回答的是幫人民解決了什麼問題，而不是到處去講所謂的個人或一黨之私的國家權力。

對此，吳崢今天赴松江市場為罷免國民黨立委王鴻薇催票，他掃街前受訪表示，賴總統今晚開始團結十講，目的是針對台灣當前面臨國內外各種挑戰和局勢，包括國安、經濟、AI人工智慧、科技發展等，直接面對面跟人民報告溝通，讓民眾了解政府目標、團結台灣，這是總統責任也是當前最重要的工作。

吳崢說，朱立倫、黃國昌的發言讓人遺憾，總統目標是團結台灣所有人，包括在野黨、在野黨主席，這也是為何賴總統18日邀請朱立倫、黃國昌到總統府進行國安簡報、閉門國安會商，遺憾的是在野黨主席各自有政治盤算，會商無法成案。

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吳崢表示，就算政治立場不同，只要有共同目標就可以團結，像藍白在總統大選時，因整合問題撕破臉，現在在立院為了杯葛民進黨政府，又團結在一起。

吳崢認為，大家都是台灣人，台灣面臨中國軍事威脅、外部情勢變動等共同挑戰，賴總統希望因應目標、確保台灣安全、團結朝野政黨，遺憾藍白各自有利益盤算，沒有團結，但民進黨仍期盼，大家可以為了共同的國家利益，團結在一起。（編輯：楊凱翔）1140622

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