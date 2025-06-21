川普2.0不確定性 楊金龍解析匯率貨幣因應之道

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（中央社記者曾智怡台北21日電）面對美國總統川普貿易政策不確定性，中央銀行總裁楊金龍今天表示，央行將持續促進外匯市場有序運行，並在貨幣政策上採取較廣泛的風險管理方法，強化運用情境分析，同時維持可信度與強化溝通。

楊金龍今天獲邀參加財團法人亞太金融研究發展基金會及國立陽明大學資訊管理與財務金融學系共同主辦的第19屆金融與經濟政策研討會，以「川普2.0貿易政策:問題、影響與挑戰」為題演講。

楊金龍指出，川普2.0延續1.0貿易政策主軸，採雙邊談判策略與高關稅政策， 全球保護主義加劇，全球化將更趨向零碎化。

他表示，美國長期貿易逆差根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應龐大的政府財政赤字；若無法增加儲蓄，則無法有效改善貿易逆差問題。台灣則有超額儲蓄問題，台灣經常帳順差，反映儲蓄高、投資低，導致累積龐大超額儲蓄，民間部門及政府均宜提振投資。

面對大波動變局，他說，匯率政策方面，匯率主要由金融帳決定，貿易逆差或經常帳失衡與匯率關聯性，較20年前已大為降低，因此透過匯率調整有其限制。各國均應藉由儲蓄、投資與財政預算等調整，以改善其經常帳（貿易帳）失衡現象。

他表示，新台幣匯率由外匯市場供需決定。外匯市場參與者眾多，而匯率只有一種價格，無法同時又升又貶，滿足所有個別參與者或特定產業的期待。在台灣採行管理浮動匯率制度下，長期以來新台幣對美元匯率較其他主要貨幣相對穩定；近期新台幣對美元匯率波動幅度雖略擴大，但多低於其他主要貨幣。

他強調，台灣出口深受國外需求影響，且近年台灣出口競爭力提升，減緩新台幣匯率波動對產品競爭力影響。

舉例來說，回顧2019年至2022年初，新台幣曾大幅升值，但此期間台灣出口及經濟成長表現仍具韌性。今年5月新台幣匯率升值，但受惠 AI 等需求熱絡及提前 拉貨效應強勁，以新台幣計價出口仍大幅成長。

此外，出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷。另新台幣匯率有升有貶，就一段期間而言，匯率升貶對企業在不同期間造成的外幣兌換損益，應可部分互抵。

楊金龍表示，鑑於當前國際經貿及金融情勢具高度不確定性、匯率波動提高下，央行將持續促進外匯市場有序運行，維持新台幣匯率動態穩定；政府相關主管機關將持續協助企業提高產品附加價值及多角化發展，廠商亦應強化風險管理，並提升產品競爭力，以降低新台幣匯率波動影響。

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同時，央行希望外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，或聽信市場誇大或不實的分析，將可避免干擾匯市的穩定。

貨幣政策方面，楊金龍指出，面對川普2.0貿易政策的高度不確定性，央行採取更審慎的態度評估貨幣政策立場，以及較廣泛的風險管理方法，強化運用情境分析 （scenario analysis），並維持可信度（credibility）與強化溝通。（編輯：黃瑞弘）1140621