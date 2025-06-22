曾鑫城：中華車加速MG國產化比率 開發廂型電動車【專訪】

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（中央社記者鍾榮峰桃園22日電）市場高度關注中華車自主和多元品牌布局，以及MG車系銷售進展。總經理曾鑫城接受中央社專訪表示，中華車持續協助MG品牌達成各項在地化供應鏈合作價值比率目標，今年底準備日本三菱（Mitsubishi）新款小型休旅車量產作業，持續開發廂型電動車款。

曾鑫城指出，經濟部產業發展署在去年8月實施新制，規定在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高；上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也將要求業者符合國產化零件採購比率。

曾鑫城說，早在2024年8月經濟部公布在地化供應鏈合作價值比率規定之前，中華車已有推動國產化腹案，相關規劃持續與協力廠商洽談溝通；因此當經濟部去年8月1日實施新制後，中華車得以快速協助MG品牌、達成階段性在地化比率目標。

中華車MG國產在地化 進度超前政府規定

曾鑫城指出，中華車提升MG品牌國產在地化比率的主要基地，就在桃園楊梅廠區；他進一步透露，今年8月MG ZS車系在地化比率將可達到30%，高於政府規劃第2年需達25%的規定。

中華車說明，楊梅廠和湖口廠合計員工人數約2200名，若加上關係協力廠商包括中華台亞、江申、協欣金屬、友永等，員工總人數超過3000名。

中華車協理劉坤一說明，MG車款中包括儀表板、輪胎輪圈、前後軸等關鍵配件，由台灣本土橡塑膠和金屬加工廠商供應，未來持續與資通訊（ICT）廠商合作提高在地化比率。

至於中華車是否規劃導入其他國際品牌車款的計畫，曾鑫城表示，「目前沒有」。

電動車多元品牌合作 自主品牌開發並重

談到電動車布局，曾鑫城指出，中華車主要合作夥伴三菱聚焦包括插電式混合動力車（PHEV）等混合動力電動車，中華車在多元品牌業務與三菱密切合作。

在自主品牌方面，曾鑫城強調，「自主品牌的電動化這一塊不會停」，甚至跟政府持續溝通。中華車持續規劃開發多款電動車型，包括新世代J SPACE廂型電動車款。

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此外，三菱汽車在今年5月7日宣布與鴻海和裕隆合資的鴻華先進，簽署合作備忘錄開發電動車，委由裕隆生產。裕隆表示，日本三菱汽車OEM電動車型將由三義廠製造。

至於是否會爭取三菱新款電動車在中華車廠區生產，曾鑫城直言「不會」。他指出，中華車是裕隆集團的一員，會站在裕隆集團的立場，整體考量利弊得失和資源調配。（編輯：張良知、楊凱翔）1140622

中華車總經理曾鑫城接受中央社專訪透露，持續開發內建人工智慧（AI）自主辨識各款車輛的自動駕駛輔助系統；而中華車台灣產線自動化比重超過7成，楊梅廠已達關燈工廠階段。中央社記者裴禛攝 114年6月22日